Непокора та безмежна мужність: реакція світу на розстріл росіянами українського воїна

Україну та весь світ приголомшило відео, на якому українського захисника розстріляли окупанти. Останні слова, які встиг промовити наш герой, "Слава Україні". Це цинічне вбивство відгукнулося у серці кожного.

Від учора, 6 березня, соцмережі заполонив хештег "Слава Україні", який залишали користувачі на підтримку України та вбитого героя. Реакцію світу на цю трагедію – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Варто зазначити, що станом на ранок 7 березня хештег "Слава Україні" очолив світові тренди твітера. Сотні тисяч користувачів опублікували на своїх сторінках фото нашого захисника перед розстрілом. До скорботного флешмобу долучилися і відомі люди та світові політики.

Як реагує світ

Старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Масаро на своїй сторінці у твітері опублікував фото нашого воїна і написав його останні слова "Слава Україні!".

Сподіваюся, кожен росіянин побачить цього українського героя, нескореного навіть перед обличчям смерті, і зрозуміє, що вони ніколи не завоюють цю землю,

– наголосив він.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс поширив допис МЗС України про вбивство росіянами нашого воїна, і коротко підписав: "Слава Україні! Героям слава!".

Французький журналіст, письменник та філософ Бернард-Генрі Леві описав фото українського бійця як уособлення непокори та безмежної мужності.

"Чи стане це фото еквівалентом легендарного загиблого солдата Капи під час Громадянської війни в Іспанії? Непокора, безмежна мужність і це "Слава Україні", яке він вигукнув перед смертю – сьогодні ввечері всі друзі України в усьому світі відповідають цьому герою: "Героям Слава!", – зазначив журналіст.

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Колишній астронавт NASA та капітан ВМС США Скотт Келлі на своїй сторінці написав, що наш захисник залишився гордим і нескореним до кінця, на відміну від боягузливих російських військових злочинців.

Редакторка американського новинного вебсайту The Daily Beast Джулія Девіс також опублікувала фото українця і підписала коротко: "Слава Україні!".

Інші журналісти також підтримали загиблого українського героя та весь український народ. Зокрема, європейське видання Visegrád 24 написало:

Цей солдат – герой України. Росіяни вирішили зафільмувати його вбивство. Він вирішив, що його останніми словами будуть "Слава Україні". Через кілька секунд він був розстріляний десятками куль.

Журналіст російської редакції Voice of America Міша Комадовський назвав вбивство беззбройного українського воїна воєнним злочином.



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