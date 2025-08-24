Оккупанты заблудились во время штурма: где потерялись россияне и что было дальше
- Российские войска заблудились во время штурма возле Северска и были уничтожены Силами обороны.
- Северск остается под обстрелами, поскольку Россия пытается захватить этот стратегически важный город для дальнейших наступлений на Донбассе.
Спикер 11 армейского корпуса пошутил, что даже темнота на стороне Украины. Ведь она скрыла позиции наших защитников от россиян.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".
Смотрите также Оккупанты имели успехи на 2 направлениях: где продвинулись россияне – обзор и карты ISW
Как россияне заблудились во время штурма?
Это произошло в Донецкой области, возле Северска. Более того, враг проводил штурм на бронетехнике, рассказал спикер 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец.
Сегодня в три часа ночи противник проводил штурмовые действия с применением трех единиц бронированной техники и 20 единиц личного состава в направлении населенного пункта Северск. Но заблудился и был уничтожен,
– сказал он.
Показываем Северск на карте DeepState
Важно! Дмитрий Запорожец добавил: враг больше обстреливает Северское направление. Уже второй месяц там больше обстрелов – до 180. "Враг пытается выстроить классическую схему "клещи", чтобы обойти город Северск с севера, и также будет пытаться доставать Славянск", – сказал военный.
Что известно о Северске и какая ситуация вокруг города сейчас?
Россияне начали атаковать его летом 2022 года после того, как захватили Лисичанск. 70% Северска лежало в руинах, но враг все же только обломал зубы и не смог захватить город.
В феврале 2025 года говорилось, что россияне хотят взять Северск в "мешок". Оккупанты стремятся захватить Северск, потому что это ворота к другим важным городам Донбасса – Краматорску и Славянску. Указанные города в 2014 году несколько месяцев были под оккупацией.
В начале июня появилась информация, что россияне готовятся к масштабному штурму Северска.