Спикер 11 армейского корпуса пошутил, что даже темнота на стороне Украины. Ведь она скрыла позиции наших защитников от россиян.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

Как россияне заблудились во время штурма?

Это произошло в Донецкой области, возле Северска. Более того, враг проводил штурм на бронетехнике, рассказал спикер 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

Сегодня в три часа ночи противник проводил штурмовые действия с применением трех единиц бронированной техники и 20 единиц личного состава в направлении населенного пункта Северск. Но заблудился и был уничтожен,

– сказал он.

Важно! Дмитрий Запорожец добавил: враг больше обстреливает Северское направление. Уже второй месяц там больше обстрелов – до 180. "Враг пытается выстроить классическую схему "клещи", чтобы обойти город Северск с севера, и также будет пытаться доставать Славянск", – сказал военный.

Что известно о Северске и какая ситуация вокруг города сейчас?

Россияне начали атаковать его летом 2022 года после того, как захватили Лисичанск. 70% Северска лежало в руинах, но враг все же только обломал зубы и не смог захватить город.

В феврале 2025 года говорилось, что россияне хотят взять Северск в "мешок". Оккупанты стремятся захватить Северск, потому что это ворота к другим важным городам Донбасса – Краматорску и Славянску. Указанные города в 2014 году несколько месяцев были под оккупацией.

В начале июня появилась информация, что россияне готовятся к масштабному штурму Северска.