Окупанти заблукали під час штурму: де загубилися росіяни і що було далі
- Російські війська заблукали під час штурму біля Сіверська і були знищені Силами оборони.
- Сіверськ залишається під обстрілами, оскільки Росія намагається захопити це стратегічно важливе місто для подальших наступів на Донбасі.
Речник 11 армійського корпусу пожартував, що навіть темрява на боці України. Адже вона приховала позиції наших захисників від росіян.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".
Як росіяни заблукали під час штурму?
Це сталося на Донеччині, біля Сіверська. Ба більше, ворог проводив штурм на бронетехніці, розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.
Сьогодні о третій ночі противник проводив штурмові дії із застосуванням трьох одиниць броньованої техніки і 20 одиниць особового складу у напрямку населеного пункту Сіверськ. Але заблукав і був знищений,
– сказав він.
Показуємо Сіверськ на карті DeepState
Важливо! Дмитро Запорожець додав: ворог більше обстрілює Сіверський напрямок. Уже другий місяць там більше обстрілів – до 180. "Ворог намагається вибудувати класичну схему "кліщі", щоб обійти місто Сіверськ з півночі, і також буде намагатися діставати Слов'янськ", – сказав військовий.
Що відомо про Сіверськ і яка ситуація довкола міста зараз?
Росіяни почали атакувати його влітку 2022 року після того, як захопили Лисичанськ. 70% Сіверська лежало в руїнах, але ворог все ж тільки обламав зуби і не зміг захопити місто.
У лютому 2025 року мовилося, що росіяни хочуть узяти Сіверськ у "мішок". Окупанти прагнуть захопити Сіверськ, бо це ворота до інших важливих міст Донбасу – Краматорська та Слов'янська. Вказані міста у 2014 році кілька місяців були під окупацією.
На початку червня з'явилася інформація, що росіяни готуються до масштабного штурму на Сіверськ.