Россияне звонят родственникам военнопленных: в ISW объяснили, для чего им это

Россия пытается посеять в украинском обществе несогласие и использует для этого все возможные методы. В частности, манипулирует родственниками пленных.

Россияне пытаются использовать родственников украинских пленных, чтобы разжечь вражду внутри страны. Они, вероятно, действуют в рамках информационной кампании “Майдан-3”.

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Враг призывает к протестам

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что неизвестные звонят родственникам украинских военнопленных и отмечают, что Россия готова обменять их родных, однако Украина препятствует этому.

Россияне призывают выходить на протесты по этому поводу, однако Лубинец отметил, что Украина никогда не прекращала работать над обменом наших военных.

Целью этих провокаций является посеять недовольство между гражданскими и военно-политическим руководством Украины.

Аналитики напомнили, что Россия и раньше успешно использовала информационные операции, в частности, переписки через мобильные телефоны с гражданскими для разжигания внутренней вражды.

Россия уже распространяла похожие фейки