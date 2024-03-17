Росіяни телефонують родичам військовополонених: у ISW пояснили, для чого їм це

Росія намагається посіяти в українському суспільстві незгоду та використовує для цього всі можливі методи. Зокрема, маніпулює родичами полонених.

Росіяни намагаються використати родичів українських полонених, щоб розпалити ворожнечу всередині країни. Вони, ймовірно, діють у межах інформаційної кампанії "Майдан-3".

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Ворог закликає до протестів

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що невідомі телефонують родичам українських військовополонених та наголошують, що Росія готова обміняти їхніх рідних, однак Україна перешкоджає цьому.

Росіяни закликають виходити на протести з цього приводу, однак Лубінець зазначив, що Україна ніколи не припиняла працювати над обміном наших військових.

Метою цих провокацій є посіяти невдоволення між цивільними та військово-політичним керівництвом України.

Аналітики нагадали, що Росія й раніше успішно використовувала інформаційні операції, зокрема, листування через мобільні телефони з цивільними для розпалювання внутрішньої ворожнечі.

Росія вже поширювала схожі фейки