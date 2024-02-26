Зокрема, російські пропагандисти пишуть, що, мовляв, Україна не хоче забирати своїх військовополонених та обмінювати їх. Окупанти спекулюють на реальних українцях, які наразі перебувають у полоні в Росії.

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Росія поширює вкид про українських полонених

Представники Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що у соціальних мережах опублікували імена та прізвища реальних людей, які перебувають у російському полоні і яких Україна нібито не хоче забирати.

Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що подібна інформація є вкидом і російська сторона не пропонувала ці списки для обміну.

Переговори тривають, нові обміни готуються,

– зазначили у Координаційному штабі.

Крім того, у штабі додали, що для того, аби всі українці змогли повернутися з полону, наше суспільство має залишатися об'єднаним та не довіряти ворогу і його провокаціям.

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