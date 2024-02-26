Зокрема, російські пропагандисти пишуть, що, мовляв, Україна не хоче забирати своїх військовополонених та обмінювати їх. Окупанти спекулюють на реальних українцях, які наразі перебувають у полоні в Росії.
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Росія поширює вкид про українських полонених
Представники Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що у соціальних мережах опублікували імена та прізвища реальних людей, які перебувають у російському полоні і яких Україна нібито не хоче забирати.
Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що подібна інформація є вкидом і російська сторона не пропонувала ці списки для обміну.
Переговори тривають, нові обміни готуються,
– зазначили у Координаційному штабі.
Крім того, у штабі додали, що для того, аби всі українці змогли повернутися з полону, наше суспільство має залишатися об'єднаним та не довіряти ворогу і його провокаціям.
Окупанти влаштували судилище над українськими полоненими
- На тимчасово окупованій території Донецької області терористичне формування "ДНР" 7 лютого вчинило судилище над українськими полоненими. 33 українські військовослужбовці отримали строки від 27 років до 29 років.
- За даними так званого "суду", наші військові нібито застосували заборонені засоби у збройному конфлікті, обстрілявши низку населених пунктів із самохідних артилерійських установок. Все нібито задля того, щоб "зруйнувати соціальну інфраструктуру, застрашити мирних громадян і вбити їх".
- Покарання наші військовополонені мають відбувати у колонії суворого режиму. Мовиться про військових 36-ї бригади морської піхоти та 17-ї танкової бригади ЗСУ.
- На судилище над нашими полоненими відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він назвав це рішення цинічним і зауважив, що оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями, і є незаконними.
- Лубінець також наголосив, що подібні вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування. Тому, їх можна вважати воєнним злочином.