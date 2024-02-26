В частности, российские пропагандисты пишут, что, мол, Украина не хочет забирать своих военнопленных и обменивать их. Оккупанты спекулируют на реальных украинцах, которые сейчас находятся в плену в России.

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Россия распространяет вброс об украинских пленных

Представители Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что в социальных сетях опубликовали имена и фамилии реальных людей, которые находятся в российском плену и кого Украина якобы не хочет забирать.

В то же время в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что подобная информация является вбросом и российская сторона не предлагала эти списки для обмена.

Переговоры продолжаются, новые обмены готовятся,

– отметили в Координационном штабе.

Кроме того, в штабе добавили, что для того, чтобы все украинцы смогли вернуться из плена, наше общество должно оставаться объединенным и не доверять врагу и его провокациям.

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