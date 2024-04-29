Россиянин, которого подозревают в убийстве украинцев в Германии, мог быть пьян, – Spiegel

В Германии в результате ножевых ранений были убиты два гражданина Украины - мужчины 23 и 36 лет. Россиянин, подозреваемый в совершении преступления, вероятно, был пьян.

Согласно данным полиции, преступление произошло на территории торгового центра в Мурнау. По словам полиции, все произошло в месте, "где люди встречаются и пьют пиво".

Подозреваемого 57-летнего гражданина России полиция задержала у него в квартире. Он без сопротивления дал себя задержать. Россиянин был пьян и признался в содеянном. По его словам, с украинскими мужчинами у него возникла ссора.