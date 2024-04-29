Росіянин, якого підозрюють у вбивстві українців у Німеччині, міг бути п’яним, – Spiegel

У Німеччині внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України – чоловіків 23 та 36 років. Росіянин, якого підозрюють у вчиненні злочину, ймовірно, був п'яний.

Трагедія сталася 27 квітня в баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее. Українців знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру в Мурнау. Наразі підозрюваного у подвійному вбивстві затримано.

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Росіянин, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння

Видання Spiegel повідомило, що згідно з даними, які оприлюднила місцева поліція, злочин стався на території торгового центру в Мурнау. За словами правоохоронців, все відбулось у місці, "де люди зустрічаються і п'ють пиво".

Відомо, що 57-річного росіянина, якого підозрюють у подвійному вбивстві, було затримано у його квартирі. Він без опору дав себе затримати. Росіянин був п'яний і зізнався у скоєному. У нього нібито виникла сварка.

Станом на зараз інформації щодо того, чи виявили вміст алкоголю в крові потерпілих українців, оприлюднено не було. Як розповіли у поліції, ймовірно, чоловіки були знайомі. За даними Bayerischer Rundfunk, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн розповів, що є свідки, які бачили чоловіків разом раніше.

Посадовець наголосив, що наразі "немає переконливих ознак", що "це було, так би мовити, відображенням протистояння між Росією та Україною". Натомість за його словами, є вказівки на те, що "у всіх учасників було багато алкоголю".

За словами речника поліції, відповідних результатів аналізу крові поки немає. Водночас мотив вбивства наразі не з’ясовано.

Вочевидь був прихильником Путіна