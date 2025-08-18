Враг продолжает демонстрировать, что не только зверски относится к украинцам, но и совершенно не ценит собственных солдат. Разведчики перехватили разговор, где командир угрожает убить своих подчиненных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Как российские командиры относятся к своим подчиненным?

ГУР выложило аудиозапись разговора оккупантов. Там – "привычные мотивационные меры", то есть угрозы расстрелом.

Двое оккупантов на Новопавловском направлении отказались идти на штурм и оставили боевую позицию. За это старший начальник обещает "обнулить" все подразделение,

– детализировали разведчики.

Оккупанты угрожают расстрелом: слушайте аудио перехвата россиян

Командир "поощряет" россиянина искать собратьев, мол, ищи этих двух и выдвигайтесь. И тут же угрожает: если через полчаса ничего не изменится, разберет позицию минометом.

Следующими словами после угроз раздается "Как понял?". Солдат отвечает, что понял, но въедливо спрашивает, неужели будут стрелять по своим.

Он оправдывается, где же искать собратьев, но командира это не интересует. Оккупант объяснил, что двигаться вперед – в интересах подчиненного.

Россияне относятся к людям как к функции

Россия привлекает новых людей в армию с помощью социальных льгот и больших выплат. За первый контракт много платят.

Затем россияне переносят модель жестокого поведения на тыл. В Волгоградской области "ветеран" зарезал судью, а потом поиздевался над ним – якобы из-за ревности.

Но Москва также использует людей из оккупированного Донбасса – например, чтобы захватить Покровск.

"Их никто никогда не будет искать и тем более выплачивать их родным какие-то деньги", – отметил офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий.