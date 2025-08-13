Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью для Суспільне, передает 24 Канал.

Россия ежемесячно набирает десятки тысяч людей для войны в Украине

По состоянию на конец июня на территории Украины находилось около 695 тысяч российских военных.

По словам Скибицкого, одной из сильных сторон российской группировки является наличие оперативных резервов, которые используют для ротаций, усиления критических участков фронта и пополнения потерь на поле боя. Укомплектованность личным составом и офицерским составом в России остается высокой: офицеры – на 98%, а на пополнение потерь ежемесячно уходит 30 – 35 тысяч человек.

При этом около 25% новобранцев – это лица, находящиеся в местах лишения свободы или против которых возбуждены уголовные дела. Планы по рекрутингу выполняются ежемесячно на 105-110%, и уже выполнено около 67% от запланированных 343 тысяч на этот год. Есть данные о возможном увеличении плана еще на 15-17%.

Скибицкий добавил, что в России действует мощный социальный пакет для контрактников: большие выплаты за первый контракт – от 1,5 до 2 миллионов рублей, а также зарплата для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях – 200-250 тысяч рублей. К тому же рядовых граждан заманивают льготами, например, бесплатным обучением детей или выгодной ипотекой.

Генерал подчеркнул, что поддержка военных в российском обществе высока: семьи одобряют участие мужчин в войне ради финансовых выгод, а акций протеста и пикетов против мобилизации практически нет. Социология показывает, что 74% россиян поддерживают Путина, а 78% одобряют его политику.