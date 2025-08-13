Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю для Суспільне, передає 24 Канал.

Росія щомісяця набирає десятки тисяч людей для війни в Україні

Станом на кінець червня на території України перебувало близько 695 тисяч російських військових.

За словами Скібіцького, однією з сильних сторін російського угруповання є наявність оперативних резервів, які використовують для ротацій, посилення критичних ділянок фронту та поповнення втрат на полі бою. Укомплектованість особовим складом та офіцерським складом у Росії залишається високою: офіцери – на 98%, а на поповнення втрат щомісяця йде 30 – 35 тисяч людей.

При цьому близько 25% новобранців – це особи, які перебувають у місцях позбавлення волі або проти яких порушено кримінальні справи. Плани щодо рекрутингу виконуються щомісяця на 105-110%, і вже виконано близько 67% від запланованих 343 тисяч на цей рік. Є дані про можливе збільшення плану ще на 15-17%.

Скібіцький додав, що у Росії діє потужний соціальний пакет для контрактників: великі виплати за перший контракт – від 1,5 до 2 мільйонів рублів, а також зарплата для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях – 200-250 тисяч рублів. До того ж пересічних громадян заманюють пільгами, наприклад, безкоштовним навчанням дітей чи вигідною іпотекою.

Генерал підкреслив, що підтримка військових в російському суспільстві висока: сім’ї схвалюють участь чоловіків у війні заради фінансових вигод, а акцій протесту та пікетів проти мобілізації практично немає. Соціологія показує, що 74% росіян підтримують Путіна, а 78% схвалюють його політику.