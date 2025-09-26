В ВСУ отмечают, что протяженность линии фронта значительно возросла по сравнению с прошлым годом. Российская армия подготовила большую наступательную группировку, однако украинские военные продолжают сдерживать оккупантов и проводят контрнаступательные действия.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Как Сырский оценивает численность вражеской наступательной группировки?

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский оценил ситуацию на фронте как напряженную, однако подконтрольную украинским войскам.

По его словам, наиболее интенсивные бои сейчас идут на Покровском и Добропольском направлениях.

На Лиманском и Новопавловском направлениях ситуация также остается сложной.

Главнокомандующий отметил, что на остальных участках боевые действия менее активные, но постоянно продолжаются.

Заметьте! Сирский также сообщил, что российская ударная группировка сейчас насчитывает около 712 тысяч военных. Протяженность активной линии фронта достигает примерно 1 250 километров.

За последний год она выросла почти на 200 километров. Кроме того, существует еще более 2 400 километров границы, где пока нет боевых действий, однако Украина вынуждена удерживать там войска, чтобы предотвратить внезапные атаки.

Мы продолжаем тактику активных контрнаступательных действий, активной обороны. Это дает нам возможность, во-первых, не отдавать инициативу врагу. А также маневрировать силами и средствами, сосредотачивая основные усилия на проблемных направлениях,

– пояснил Сырский.

Он также отметил, что российская армия использует в два раза больше артиллерийских боеприпасов, чем украинская.

В то же время ВСУ пытаются компенсировать это преимущество благодаря более точным ударам, которые основываются на тщательной разведке и прицельном поражении ключевых целей противника.

Что известно о контрнаступлении Сил обороны Украины?