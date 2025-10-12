Попадание на 10 локациях: Россия атаковала Украину более 100 БпЛА и ракетой
Ночь на воскресенье, 12 октября, снова была неспокойной для Украины. Россияне атаковали 118-ю "Шахедами" и дронами-имитаторами.
Враг также ударил управляемой авиационной ракетой Х-31. Об этом стало известно из отчёта Воздушных Сил ВСУ, передает 24 Канал.
Как оккупанты ночью терроризировали Украину?
Противник запускал дроны с разных направлений, в частности из российских земель Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска.
Кроме того, россияне атаковали с временно оккупированного Крыма, а именно с Гвардейского.
Среди 118 беспилотников россияне запустили около 50 "Шахедов".
К тому же противник ударил управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированных территорий Запорожской области.
По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, востоке и юге страны,
– говорится в сообщении Воздушных Сил.
Известно о попадании 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.
Российскую атаку отражали подразделения зенитно-ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, расчеты беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Обратите внимание! В Воздушных Силах призывают соблюдать меры безопасности и не пренебрегать угрозой российских ударов.
Какие последствия российской атаки?
Захватчики утром 12 октября ударили по энергетической инфраструктуре Украины, вследствие чего Донецкая область осталась без света.
На местах попаданий работают аварийные службы, которые делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии жителям области.
В Белгород-Днестровске и окружающих районах Одесской области тоже произошло аварийное отключение электроэнергии. Ночью туда летели вражеские БпЛА. Специалисты уже работают над устранением неисправности и восстановлением электроснабжения.
Также утром на Киевщине фиксировали активность вражеских беспилотников. В области работали силы ПВО.