12 октября, 09:42
Попадание на 10 локациях: Россия атаковала Украину более 100 БпЛА и ракетой

Татьяна Бабич

Ночь на воскресенье, 12 октября, снова была неспокойной для Украины. Россияне атаковали 118-ю "Шахедами" и дронами-имитаторами.

Враг также ударил управляемой авиационной ракетой Х-31. Об этом стало известно из отчёта Воздушных Сил ВСУ, передает 24 Канал.

Как оккупанты ночью терроризировали Украину?

Противник запускал дроны с разных направлений, в частности из российских земель Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

Кроме того, россияне атаковали с временно оккупированного Крыма, а именно с Гвардейского.

Среди 118 беспилотников россияне запустили около 50 "Шахедов".

К тому же противник ударил управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированных территорий Запорожской области.

По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, востоке и юге страны,
– говорится в сообщении Воздушных Сил.

Известно о попадании 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.

Российскую атаку отражали подразделения зенитно-ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, расчеты беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Обратите внимание! В Воздушных Силах призывают соблюдать меры безопасности и не пренебрегать угрозой российских ударов.

Какие последствия российской атаки?

  • Захватчики утром 12 октября ударили по энергетической инфраструктуре Украины, вследствие чего Донецкая область осталась без света.

  • На местах попаданий работают аварийные службы, которые делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии жителям области.

  • В Белгород-Днестровске и окружающих районах Одесской области тоже произошло аварийное отключение электроэнергии. Ночью туда летели вражеские БпЛА. Специалисты уже работают над устранением неисправности и восстановлением электроснабжения.

  • Также утром на Киевщине фиксировали активность вражеских беспилотников. В области работали силы ПВО.