США "штурмуют" Европу: политтехнолог объяснил позицию Вашингтона по давлению на Россию
- США критикуют Европу за продолжение закупки российской нефти и газа. Хотя все же объемы торговли существенно упали.
- Политтехнолог Тарас Загородний сказал, способна ли Европа отказаться от российской нефти и газа.
Соединенные Штаты неоднократно критиковали Европу, что там продолжают покупать российскую нефть и газ. Объемы существенно упали, но определенное сотрудничество продолжается.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний. При этом Венгрия только усиливает зависимость от российской нефти.
К теме США и Европа до сих пор торгуют с Россией: что покупали больше всего
Что тут задумали Соединенные Штаты?
Как отметил Загородний, Украина может присоединиться к тому, чтобы уменьшить закупки российской нефти. Можно просто атаковать нефтепровод "Дружба". А дальше уже должны работать европейцы.
Конечно, Соединенные Штаты намерены занять место России как главного поставщика энергоресурсов в Европу. Они "штурмуют" Европу. Но эта цель американцев выгодна для Украины.
Нам не стоит жалеть европейцев. Кого жалеть? Немцев? Они создали предпосылки для войны России против Украины. Строили "Северный поток". И якобы не понимали, зачем все это России. Там накачивали ресурсы. Закрывали АЭС. Америка сейчас пользуется моментом. И правильно делает,
– сказал Загородний.
Фактически Европа способна заместить почти весь экспорт, который сейчас поступает из России. Единственные проблемы могут быть с сотрудничеством с Росатомом. На территории Европы много АЭС, которые построены еще в советское время. Там не удастся оперативно сменить топливо.
Все остальное можно заменить. Я рад, что американцы выкручивают руки. Европа попала в положение, когда покупала многое у россиян, жила хорошо, а американцы платили за безопасность. Теперь они бегают и кричат, что так нельзя. А чего нет? Вы сами загнали себя в ловушку,
– отметил Загородний.
Почему Европа покупает нефть и газ у России?
- Страны Европы существенно уменьшили зависимость от российской нефти и газа с начала полномасштабной войны против Украины. Словакия и Венгрия до сих пор получают российские энергоресурсы. Еще некоторые страны получают их через третьи страны.
- Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны ЕС за покупку российской нефти и газа. Он отметил, что Россия направляет доходы от продажи на финансирование войны против Украины.
- В ЕС представили план отказа от российских энергоресурсов. Там назвали срок, до которого они попытаются отказаться от российского газа.