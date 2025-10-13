"Мир в Европе только с Россией – не против нее": в немецком Аахене возмущены противоречивой кампанией
- Общественность Аахена возмущена рекламной кампанией с лозунгом "Мир в Европе только с Россией – не против России", которую финансирует инициатива ac-frieden.de и размещает компания Ströer SE & Co. KGaA.
- Украинская община призывает компанию и местные власти не допустить использования рекламных площадей для дезинформации и пропаганды, что подрывает демократию и легитимизирует агрессивные войны.
Общественность Аахена в Германии выразила возмущение из-за противоречивой рекламной кампании, которая охватила улицы и главные площади города. Там размещают большие плакаты с лозунгом "Мир в Европе только с Россией –не против России".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на открытое письмо, которое опубликовала украинская община Аахена в инстаграме.
Что известно о возмутительной рекламной кампании на улицах Аахена?
Украинская община рассказала, что с большим беспокойством наблюдают за кампанией по размещению плакатов на больших рекламных площадях в Аахене, которая использует лозунг "Мир в Европе возможен только с Россией – не против России". Эта кампания призвана намеренно распространять дезинформацию и вводить общественность в заблуждение.
В то время, когда наше общество находится под наибольшей угрозой, когда наша демократия подвергается атакам как изнутри, так и извне, и когда Россия ведет гибридную войну против нас и наших демократических ценностей, в Аахене размещаются плакаты, распространяющие российскую пропаганду, – говорится в письме.
Эта кампания финансируется инициативой ac-frieden.de, которую поддерживает группа, что годами привлекает внимание конспирологическим и пропагандистским контентом о пандемии коронавируса, войну в Украине, НАТО и ЕС. Саму рекламу разместила компания Ströer SE & Co. KGaA.
"Эта кампания является частью систематической попытки подорвать доверие к западным демократиям, создать образы врага и преуменьшить или оправдать войны России, которые нарушают международное право", – отмечено в письме.
Как выглядят плакаты, которые развешивают на улицах Аахена / Фото из инстаграма @aachen_ua
Украинская община Аахена отметила, что лозунг этой кампании вызывает вопросы, ведь намекает на нормализацию российской агрессии против Украины и преуменьшает незаконные действия, которые унесли бесчисленное количество жизней и заставили миллионы людей бежать из их домов в 2022 году.
В таком городе, как Аахен, который предан европейской идее и продвижению мира, такая кампания вызывает особое раздражение,
– указано в письме.
Украинцы отметили, что утверждение "Мир в Европе возможен только с Россией – не против России" по сути переворачивает факты с ног на голову.
"Эта плакатная кампания распространяет нарративные элементы российской государственной пропаганды, использует термин "мир" как прикрытие и, в конце концов, является попыткой создать понимание или принятие преступной войны агрессии", – говорится в письме.
Украинцы Аахена возмутились рекламной кампанией "Мир в Европе возможен только с Россией – не против России" / Фото @aachen_ua
Какие требования выдвинула община относительно кампании?
Украинская община Аахена обратилась к членам правления компании Ströer SE & Co. KGaA.
Вы объявили о своем политическом нейтралитете. Однако нейтралитет не должен означать, что вы намеренно создаете пространство для целенаправленной дезинформации, пропаганды и дестабилизации нашей демократии. Билборды в немецких городах не должны становиться платформой для авторитарного влияния,
– указано в письме.
Поэтому община требует от компании:
- Прозрачности относительно финансирования этой кампании.
- Проверки кампании на предмет возможных нарушений ваших собственных правил рекламы, а также законодательства о СМИ и рекламе.
- Четкого разграничения политических и антидемократических сообщений или сообщений, мотивированных пропагандой.
Также украинцы обратились к местным властям, призвав демократические партии, действующего мэра Сибиллу Койпен, новоизбранного мэра Михаэля Цимонса и все соответствующие комитеты города Аахен придерживаться четкой позиции:
- Публично осудить эту кампанию.
- Проявить солидарность с Украиной и решительно противостоять всем формам дезинформации на земле Аахена.
Кроме того, украинская община обратилась к жителям города Аахен с призывом:
- Противостоять ложным нарративам этой кампании.
- Придерживаться позиции за правду, демократию и мир, а не за их подрыв.
- Общаться с друзьями, семьей и соседями и обучать их. Нельзя допускать злоупотребления такими терминами, как "мир", для авторитарной дезинформации.
"Свобода слова – это ценный товар. Однако ее нельзя использовать для систематического манипулирования общественностью с помощью целенаправленной лжи и пропаганды, а также для легитимизации агрессивных войн, нарушающих международное право. Мы требуем позиции, ответственности и прозрачности от Ströer, от города Аахен и от всех нас", – резюмировали украинцы Аахена в письме.
