Громадськість Аахена у Німеччині висловила обурення через суперечливу рекламну кампанію, яка охопила вулиці та головні площі міста. Там розміщують великі плакати з гаслом "Мир у Європі лише з Росією – не проти Росії".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відкритого листа, який опублікувала українська громада Аахена в інстаграмі.

Дивіться також Тимчасовий захист у Німеччині не вічний: як українцям змінити статус вже зараз

Що відомо про обурливу рекламну кампанію на вулицях Аахена?

Українська громада розповіла, що з великим занепокоєнням спостерігають за кампанією з розміщення плакатів на великих рекламних площах в Аахені, яка використовує гасло "Мир у Європі можливий лише з Росією – не проти Росії". Ця кампанія покликана навмисно поширювати дезінформацію та вводити громадськість в оману.

У той час, коли наше суспільство перебуває під найбільшою загрозою, коли наша демократія зазнає атак як зсередини, так і ззовні, і коли Росія веде гібридну війну проти нас та наших демократичних цінностей, в Аахені розміщуються плакати, що поширюють російську пропаганду, – йдеться у листі.

Ця кампанія фінансується ініціативою ac-frieden.de, яку підтримує група, що роками привертає увагу конспірологічним та пропагандистським контентом про пандемію коронавірусу, війну в Україні, НАТО та ЄС. Саму рекламу розмістила компанія Ströer SE & Co. KGaA.

"Ця кампанія є частиною систематичної спроби підірвати довіру до західних демократій, створити образи ворога та применшити або виправдати війни Росії, які порушують міжнародне право", – наголошено у листі.

Який вигляд мають плакати, які розвішують на вулицях Аахена / Фото з інстаграму @aachen_ua

Українська громада Аахена наголосила, що лозунг цієї кампанії викликає питання, адже натякає на нормалізацію російської агресії проти України та применшує незаконні дії, які забрали незліченну кількість життів та змусили мільйони людей тікати з їхніх домівок у 2022 році.

У такому місті, як Аахен, яке віддане європейській ідеї та просуванню миру, така кампанія викликає особливе роздратування,

– зазначено у листі.

Українці зазначили, що твердження "Мир у Європі можливий лише з Росією – не проти Росії" по суті перевертає факти з ніг на голову.

"Ця плакатна кампанія поширює наративні елементи російської державної пропаганди, використовує термін "мир" як прикриття та, зрештою, є спробою створити розуміння або прийняття злочинної війни агресії", – йдеться у листі.

Українці Аахена обурилися рекламною кампанією "Мир у Європі можливий лише з Росією – не проти Росії" / Фото @aachen_ua

Які вимоги висунула громада стосовно кампанії?

Українська громада Аахена звернулася до членів правління компанії Ströer SE & Co. KGaA.

Ви оголосили про свій політичний нейтралітет. Однак нейтралітет не повинен означати, що ви навмисно створюєте простір для цілеспрямованої дезінформації, пропаганди та дестабілізації нашої демократії. Білборди в німецьких містах не повинні ставати платформою для авторитарного впливу,

– зазначено у листі.

Тому громада вимагає від компанії:

Прозорості щодо фінансування цієї кампанії. Перевірки кампанії на предмет можливих порушень ваших власних правил реклами, а також законодавства про ЗМІ та рекламу. Чіткого розмежування політичних та антидемократичних повідомлень або повідомлень, мотивованих пропагандою.

Також українці звернулися до місцевої влади, закликавши демократичні партії, чинного мера Сібіллу Койпен, новообраного мера Міхаеля Цімонса та всі відповідні комітети міста Аахен дотримуватися чіткої позиції:

Публічно засудити цю кампанію. Проявити солідарність з Україною та рішуче протистояти всім формам дезінформації на землі Аахена.

Окрім того, українська громада звернулася до жителів міста Аахен із закликом:

Протистояти хибним наративам цієї кампанії. Дотримуватися позиції за правду, демократію та мир, а не за їх підрив. Спілкуватися з друзями, родиною та сусідами й навчати їх. Не можна допускати зловживання такими термінами, як "мир", для авторитарної дезінформації.

"Свобода слова – це цінний товар. Однак її не можна використовувати для систематичного маніпулювання громадськістю за допомогою цілеспрямованої брехні та пропаганди, а також для легітимізації агресивних війн, що порушують міжнародне право. Ми вимагаємо позиції, відповідальності та прозорості від Ströer, від міста Аахен та від усіх нас", – резюмували українці Аахена в листі.

Раніше журналіст пояснював, чому в Європі досі співчувають Росії