Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на открытое письмо, которое опубликовала украинская община Аахена в инстаграме.

Что известно о возмутительной рекламной кампании на улицах Аахена?

Украинская община рассказала, что с большим беспокойством наблюдают за кампанией по размещению плакатов на больших рекламных площадях в Аахене, которая использует лозунг "Мир в Европе возможен только с Россией – не против России". Эта кампания призвана намеренно распространять дезинформацию и вводить общественность в заблуждение.

В то время, когда наше общество находится под наибольшей угрозой, когда наша демократия подвергается атакам как изнутри, так и извне, и когда Россия ведет гибридную войну против нас и наших демократических ценностей, в Аахене размещаются плакаты, распространяющие российскую пропаганду, – говорится в письме.

Эта кампания финансируется инициативой ac-frieden.de, которую поддерживает группа, что годами привлекает внимание конспирологическим и пропагандистским контентом о пандемии коронавируса, войну в Украине, НАТО и ЕС. Саму рекламу разместила компания Ströer SE & Co. KGaA.

"Эта кампания является частью систематической попытки подорвать доверие к западным демократиям, создать образы врага и преуменьшить или оправдать войны России, которые нарушают международное право", – отмечено в письме.

Украинская община Аахена отметила, что лозунг этой кампании вызывает вопросы, ведь намекает на нормализацию российской агрессии против Украины и преуменьшает незаконные действия, которые унесли бесчисленное количество жизней и заставили миллионы людей бежать из их домов в 2022 году.

В таком городе, как Аахен, который предан европейской идее и продвижению мира, такая кампания вызывает особое раздражение,

– указано в письме.

Украинцы отметили, что утверждение "Мир в Европе возможен только с Россией – не против России" по сути переворачивает факты с ног на голову.

"Эта плакатная кампания распространяет нарративные элементы российской государственной пропаганды, использует термин "мир" как прикрытие и, в конце концов, является попыткой создать понимание или принятие преступной войны агрессии", – говорится в письме.

Какие требования выдвинула община относительно кампании?

Украинская община Аахена обратилась к членам правления компании Ströer SE & Co. KGaA.

Вы объявили о своем политическом нейтралитете. Однако нейтралитет не должен означать, что вы намеренно создаете пространство для целенаправленной дезинформации, пропаганды и дестабилизации нашей демократии. Билборды в немецких городах не должны становиться платформой для авторитарного влияния,

– указано в письме.

Поэтому община требует от компании:

Прозрачности относительно финансирования этой кампании. Проверки кампании на предмет возможных нарушений ваших собственных правил рекламы, а также законодательства о СМИ и рекламе. Четкого разграничения политических и антидемократических сообщений или сообщений, мотивированных пропагандой.

Также украинцы обратились к местным властям, призвав демократические партии, действующего мэра Сибиллу Койпен, новоизбранного мэра Михаэля Цимонса и все соответствующие комитеты города Аахен придерживаться четкой позиции:

Публично осудить эту кампанию. Проявить солидарность с Украиной и решительно противостоять всем формам дезинформации на земле Аахена.

Кроме того, украинская община обратилась к жителям города Аахен с призывом:

Противостоять ложным нарративам этой кампании. Придерживаться позиции за правду, демократию и мир, а не за их подрыв. Общаться с друзьями, семьей и соседями и обучать их. Нельзя допускать злоупотребления такими терминами, как "мир", для авторитарной дезинформации.

"Свобода слова – это ценный товар. Однако ее нельзя использовать для систематического манипулирования общественностью с помощью целенаправленной лжи и пропаганды, а также для легитимизации агрессивных войн, нарушающих международное право. Мы требуем позиции, ответственности и прозрачности от Ströer, от города Аахен и от всех нас", – резюмировали украинцы Аахена в письме.

