Российская пропаганда активно работает над тем, чтобы привлекать как можно больше людей в армию, чтобы они шли воевать на территорию Украины. Однако реальная ситуация очень отличается от нарративов, которые продвигают на телеканалах России. То, как россияне ведут себя с собратьями – шокирует.

Недавно пропагандисты Кремля уверяли, что Часов Яр вроде бы захвачен, однако украинские войска демонстрировали, что это не так. Заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко рассказал 24 Каналу, что это происходит благодаря распространению дезинформации, а также финансам, которых россияне сейчас не жалеют.

Смотрите также Украинские дроны превратили вражескую попытку штурма в фиаско: эпическое видео попадания

Как Россия манипулирует своими военными?

Павел Гвозденко отметил, что российская пропаганда постоянно транслирует информацию с призывом к гражданам подписывали контракты и шли воевать. Мол, все будет хорошо и можно разбогатеть. Для россиян деньги, которые предлагает власть, является основной мотивацией, ведь для них это не малые суммы.

Военное командование противника уверяет своих солдат, что во время штурма, они вроде бы не встретят никого на своем пути. По словам заместитель командира, это вдохновляет россиян и они не боятся идти вперед.

Но если бы они знали реальную ситуацию, то наверняка бы задумались. Например, идут два российских бойца, в одного из них попадает дрон или еще что-то, он получает ранения, и тот, кто остался целым, бросает "трехсотого" и даже не пытается оказать ему помощь,

– подчеркнул он.

Это свидетельствует о том, что у противника отсутствует человечность. Россияне практически никогда не помогают своим бойцам, не забирают их с линии боевого соприкосновения.

Хотя их пропаганда и разгоняет нарратив, что "мы русские своих не бросаем". Я не знаю тогда, кто у них "свои", если они бросают собратьев на поле боя,

– добавил Павел Гвозденко.

Стоит отметить, что украинские военные продолжают эффективно сдерживать российские атаки в районе Часового Яра, уничтожая технику и живую силу противника с помощью артиллерии и дронов. Несмотря на попытки штурма со стороны оккупантов, город остается разделенным, а продвижение врага блокируется благодаря огневому контролю.