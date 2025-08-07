Російська пропаганда активно працює над тим, щоб залучати якомога більше людей до армії, щоб вони йшли воювати на територію України. Проте реальна ситуація дуже відрізняється від наративів, які просувають на телеканалах Росії. Те, як росіяни поводяться із побратимами – шокує.

Нещодавно пропагандисти Кремля запевняли, що Часів Яр начебто захоплено, проте українські війська демонстрували, що це не так. Заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко розповів 24 Каналу, що це відбувається завдяки поширенню дезінформації, а також фінансам, яких росіяни зараз не жаліють.

Як Росія маніпулює своїми військовими?

Павло Гвозденко зазначив, що російська пропаганда невпинно транслює інформацію із закликом до громадян підписували контракти та йшли воювати. Мовляв, все буде добре і можна розбагатіти. Для росіян гроші, які пропонує влада, є основною мотивацією, адже для них це не малі суми.

Військове командування противника запевняє своїх солдатів, що під час штурму, вони начебто не зустрінуть нікого на своєму шляху. За словами заступник командира, це надихає росіян і вони не бояться йти вперед.

Але якби вони знали реальну ситуацію, то напевно б задумалися. Наприклад, ідуть два російських бійці, в одного з них потрапляє дрон чи ще щось, він зазнає поранення, і той, хто залишився цілим, кидає "трьохсотого" і навіть не намагається надати йому допомогу,

– підкреслив він.

Це свідчить про те, що у противника відсутня людяність. Росіяни практично ніколи не допомагають своїм бійцям, не забирають їх із лінії бойового зіткнення.

Хоча їхня пропаганда і розганяє наратив, що "ми рускіє своїх нє бросаєм". Я не знаю тоді, хто в них "свої", якщо вони кидають побратимів на полі бою,

– додав Павло Гвозденко.

Варто зазначити, що українські військові продовжують ефективно стримувати російські атаки в районі Часового Яру, знищуючи техніку та живу силу противника за допомогою артилерії й дронів. Попри спроби штурму з боку окупантів, місто залишається поділеним, а просування ворога блокується завдяки вогневому контролю.