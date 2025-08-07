Українські прикордонники зірвали спробу наступу, знищивши групу окупантів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ДПСУ.

Яка ситуація на Північно-Слобожанському напрямку?

Минулої доби бійці підрозділу "Сталевий кордон" вчергове довели ефективність сучасних методів ведення бою. За допомогою FPV-дронів прикордонники виявили й знищили штурмову групу противника, яка намагалась непомітно просунутися до наших позицій з метою атаки.

Ворог намагався уникнути удару: частина окупантів ховалася в кущах, сподіваючись залишитися непоміченими. Однак дрони знайшли цілі та знищили їх.

Крім того, українські захисники вдарили по трьох ворожих укриттях, у яких перебували російські солдати. За попередніми оцінками, щонайменше трьох загарбників ліквідовано, ще двоє отримали поранення.

Підрозділ "Сталевий кордон" нищить ворога: дивіться відео

Нагадаємо, раніше українські захисники знищили російський пункт управління БпЛА на Харківщині. Внаслідок цього знешкоджено кілька точок вильоту ворожих дронів.