Украинские пограничники сорвали попытку наступления, уничтожив группу оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ГПСУ.

Актуально Около 150 боестолкновений и десятки штурмов врага: карта боевых действий на 7 августа

Какова ситуация на Северо-Слобожанском направлении?

За прошедшие сутки бойцы пограничной службы в очередной раз доказали эффективность современных методов ведения боя. С помощью FPV-дронов пограничники обнаружили и уничтожили штурмовую группу противника, которая пыталась незаметно продвинуться к нашим позициям с целью атаки.

Враг пытался избежать удара: часть оккупантов пряталась в кустах, надеясь остаться незамеченными. Однако дроны нашли цели и уничтожили их.

Кроме того, украинские защитники ударили по трем вражеским укрытиям, в которых находились российские солдаты. По предварительным оценкам, по меньшей мере трех захватчиков ликвидировано, еще двое получили ранения.

Подразделение "Стальной кордон" уничтожает врага: смотрите видео

Напомним, ранее украинские защитники уничтожили российский пункт управления БПЛА на Харьковщине. Вследствие этого обезврежено несколько точек вылета вражеских дронов.