Ирландский журналист Кейлин Робертсон много времени уделяет освещению событий войны в Украине. Он снял фильм "Охота в Херсоне", из-за которого его раскритиковали российские пропагандисты. Однако на Западе также есть те, кто пытается понять и оправдать позицию России в этой войне.

В эфире 24 канала Кейлин Робертсон объяснил, как работает российская пропаганда в Европе. Он рассказал, что его больше всего разочаровывает в ситуации с освещением событий российско-украинской войны на Западе.

Как в Европе воспринимают российско-украинскую войну?

Робертсон отметил, что когда российские пропагандисты слышат правду о действиях России, они теряют рассудок. Вместо того чтобы прекратить войну и вторжение в Украину, они заставляют замолчать тех, кто говорит правду.

Именно поэтому они преследовали меня, когда я был в Курской области. Но меня больше всего огорчает Ирландия,

– подчеркнул он.

Украина – единственная страна, что действительно понимает российскую угрозу и имеет, по его мнению, полное геополитическое осознание ситуации. Она находится под невыносимыми атаками с 2014 года, с момента оккупации.

Журналист рассказал, что каждый раз, когда он приезжает в Ирландию и выступает на радио, ведущий спрашивает его, а как насчет людей за 20 километров от вас, по ту сторону фронта, вам их не жалко? Робертсон отвечает: "Вы думаете, когда я смотрел на дрон, который должен был сбросить гранату на меня и моих коллег в Херсоне, я мыслил, интересно, что думает оператор на той стороне? Может, он мечтает о семье? Нет. Он убийца"

Однако именно так мыслят многие люди. В Европе, к сожалению, до сих пор сочувствуют россиянам. Их логика такова – а как насчет россиян? Им тоже трудно. Именно поэтому считаю чрезвычайно важным ездить на Восток и Юг Украины и показывать, с чем люди сталкиваются ежедневно, а это настоящий терроризм, и то, как они борются,

– рассказал журналист.

Когда 7 июля 2025 года в Лондоне взорвались вагоны в метро (во время атаки, совершенной исламскими фундаменталистами – 24 Канал), британцы, по словам Робертсона, это назвали "терроризмом", "обстрелом гражданских". Тогда запустили кампанию "Увидел – сообщи".

"В Херсоне гражданских ежедневно обстреливают в террористическом стиле. Там висят плакаты "Слушай. Беги. Прячься", но в других странах мы не называем это терроризмом, мы до сих пор думаем, что есть две стороны. И именно это самое большое разочарование", – объяснил журналист.

Обратите внимание! В 2026 году Россия увеличит расходы на пропаганду. На финансирование государственных телеканалов Кремль потратит 106,4 миллиарда рублей. Эта сумма на 54% больше той, которая была запланирована ранее. Будут существенно увеличены бюджеты главных российских телеканалов – "Первого", "России-1", НТВ и других.

Однако этот нарратив о двух сторонах продолжает существовать. Российская пропаганда до сих пор работает. Канал NBC News показывает главу российского МИД Сергея Лаврова, который заявляет, что россияне не обстреливают гражданских на Донбассе, потому что это, мол, Россия. По словам журналиста, на Западе позволяют этому загрязнять эфир, поэтому потом ему задают вопросы относительно другой стороны конфликта.

Как работает российская пропаганда?