В Европе, к сожалению, до сих пор сочувствуют россиянам, – журналист из Ирландии объяснил, почему
- Ирландский журналист Кейлин Робертсон раскритиковал европейское сочувствие к россиянам в контексте войны в Украине.
- Он отметил важность освещения настоящей ситуации в Украине.
Ирландский журналист Кейлин Робертсон много времени уделяет освещению событий войны в Украине. Он снял фильм "Охота в Херсоне", из-за которого его раскритиковали российские пропагандисты. Однако на Западе также есть те, кто пытается понять и оправдать позицию России в этой войне.
В эфире 24 канала Кейлин Робертсон объяснил, как работает российская пропаганда в Европе. Он рассказал, что его больше всего разочаровывает в ситуации с освещением событий российско-украинской войны на Западе.
Как в Европе воспринимают российско-украинскую войну?
Робертсон отметил, что когда российские пропагандисты слышат правду о действиях России, они теряют рассудок. Вместо того чтобы прекратить войну и вторжение в Украину, они заставляют замолчать тех, кто говорит правду.
Именно поэтому они преследовали меня, когда я был в Курской области. Но меня больше всего огорчает Ирландия,
– подчеркнул он.
Украина – единственная страна, что действительно понимает российскую угрозу и имеет, по его мнению, полное геополитическое осознание ситуации. Она находится под невыносимыми атаками с 2014 года, с момента оккупации.
Журналист рассказал, что каждый раз, когда он приезжает в Ирландию и выступает на радио, ведущий спрашивает его, а как насчет людей за 20 километров от вас, по ту сторону фронта, вам их не жалко? Робертсон отвечает: "Вы думаете, когда я смотрел на дрон, который должен был сбросить гранату на меня и моих коллег в Херсоне, я мыслил, интересно, что думает оператор на той стороне? Может, он мечтает о семье? Нет. Он убийца"
Однако именно так мыслят многие люди. В Европе, к сожалению, до сих пор сочувствуют россиянам. Их логика такова – а как насчет россиян? Им тоже трудно. Именно поэтому считаю чрезвычайно важным ездить на Восток и Юг Украины и показывать, с чем люди сталкиваются ежедневно, а это настоящий терроризм, и то, как они борются,
– рассказал журналист.
Когда 7 июля 2025 года в Лондоне взорвались вагоны в метро (во время атаки, совершенной исламскими фундаменталистами – 24 Канал), британцы, по словам Робертсона, это назвали "терроризмом", "обстрелом гражданских". Тогда запустили кампанию "Увидел – сообщи".
"В Херсоне гражданских ежедневно обстреливают в террористическом стиле. Там висят плакаты "Слушай. Беги. Прячься", но в других странах мы не называем это терроризмом, мы до сих пор думаем, что есть две стороны. И именно это самое большое разочарование", – объяснил журналист.
Обратите внимание! В 2026 году Россия увеличит расходы на пропаганду. На финансирование государственных телеканалов Кремль потратит 106,4 миллиарда рублей. Эта сумма на 54% больше той, которая была запланирована ранее. Будут существенно увеличены бюджеты главных российских телеканалов – "Первого", "России-1", НТВ и других.
Однако этот нарратив о двух сторонах продолжает существовать. Российская пропаганда до сих пор работает. Канал NBC News показывает главу российского МИД Сергея Лаврова, который заявляет, что россияне не обстреливают гражданских на Донбассе, потому что это, мол, Россия. По словам журналиста, на Западе позволяют этому загрязнять эфир, поэтому потом ему задают вопросы относительно другой стороны конфликта.
Как работает российская пропаганда?
- После атаки по территории Украины 28 сентября в минобороны России сообщили, что их "высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского базирования и ударные беспилотные летательные аппараты" ударило "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые используются в пользу ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов".
- Однако из-за российской атаки в Украине было более 40 раненых и четверо убитых – взрослых и детей. Враг попал по зданию Института кардиологии в Соломенском районе Киева, где в результате удара погибли медсестра и пациент.
- Как отметили аналитики Институт изучения войны (ISW), россияне продолжают считать, что их армия может выиграть войну, если истощит противника. Путин утверждает, что на фронте находится более 700 тысяч российских военнослужащих. Начальник генштаба Герасимов заявляет, что российское войско продвигается "практически на всех фронтах".
- В ISW отметили, что заявления российских чиновников являются частью более широкой стратегии России, цель которой – заставить Украину и Запад пойти на самые большие требования Путина. Они это должны сделать якобы из-за страха перед неизбежной победой России и дальнейшей эскалацией.