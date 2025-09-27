Украина, в свою очередь, доказывает, что способна выстоять. Об этом сообщил израильский историк, философ и писатель Юваль Ной Харари для Financial Times, передает 24 Канал.
Почему Украине удается сдерживать Россию?
Кремль не достиг главной цели войны. У него не удалось уничтожить украинскую государственность. Издание напоминает, что еще в 2014 году Украина выглядела якобы беспомощной перед российской агрессией. А уже в феврале 2022 года Москва начала полномасштабное вторжение с намерением быстро захватить Киев.
Тогда украинские военные отбили наступление на столицу, а впоследствии освободили значительные территории в Харьковской и Херсонской областях.
С тех пор, несмотря на ограниченные успехи обеих сторон, линия фронта почти не изменилась. Россияне пытаются создать впечатление, что они постоянно продвигаются вперед, но на самом деле с весны 2022 года им не удалось ударить ни по одной важной стратегической цели, такой как Киев, Харьков или Херсон,
– сообщил Юваль Ной Харари.
Украинская армия выбирает тактику для сохранения сил и истощения врага. При этом ВСУ смогли нейтрализовать преимущество России на море и в воздухе.
Например, Черноморский флот россиян сейчас вынужден держаться подальше от украинского побережья. Кроме того, российские воздушные силы понесли серьезные потери, когда состоялась украинская спецоперация по российским стратегическим бомбардировщикам в июне 2025 года.
Более того, украинские дроны продолжают атаковать военные аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы в глубине России. Эксперт отмечает, что неудачи Кремля в войне заставляют делать ставку на информационное воздействие на Запад, чтобы ослабить поддержку Украины.
Война – это продолжение политики другими средствами. Ее выигрывает не тот, кто захватывает больше территории, разрушает больше городов или убивает больше людей, а тот, кто достигает своих политических целей. И в Украине уже очевидно, что Путину не удалось достичь главной цели своей войны – уничтожение украинской нации,
– объясняет Харари.
По мнению Харари, отказ союзников от помощи Киеву стал бы катастрофой для Украины. Также это могло бы ударить по авторитету НАТО.
В то же время российские самолеты и дроны нарушают воздушное пространство Эстонии, Польши, Румынии и, вероятно, Дании. Поэтому издание предполагает, что в случае нападения России на Европу одной из крупнейших военных опор для Европы станет украинская армия.
Готовится ли Европа к войне?
Запад готовится к возможному конфликту с Путиным, однако, как отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала, не все политики осознают необходимость активной роли.
После Украины следующей целью может стать Польша, где уже фиксируют российские провокации и атаки.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заверил, что Германия будет продолжать поддержку Украины, поскольку "планы Путина шире украинских границ".
Также президент Франции отметил, что нынешняя ситуация угрожает всей Европе. Макрон подчеркнул важность участия в мирном процессе. Кроме того, добавил, что Россия уже закладывает основу для новых конфликтов.