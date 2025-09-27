Украина, в свою очередь, доказывает, что способна выстоять. Об этом сообщил израильский историк, философ и писатель Юваль Ной Харари для Financial Times, передает 24 Канал.

Почему Украине удается сдерживать Россию?

Кремль не достиг главной цели войны. У него не удалось уничтожить украинскую государственность. Издание напоминает, что еще в 2014 году Украина выглядела якобы беспомощной перед российской агрессией. А уже в феврале 2022 года Москва начала полномасштабное вторжение с намерением быстро захватить Киев.

Тогда украинские военные отбили наступление на столицу, а впоследствии освободили значительные территории в Харьковской и Херсонской областях.

С тех пор, несмотря на ограниченные успехи обеих сторон, линия фронта почти не изменилась. Россияне пытаются создать впечатление, что они постоянно продвигаются вперед, но на самом деле с весны 2022 года им не удалось ударить ни по одной важной стратегической цели, такой как Киев, Харьков или Херсон,

– сообщил Юваль Ной Харари.

Украинская армия выбирает тактику для сохранения сил и истощения врага. При этом ВСУ смогли нейтрализовать преимущество России на море и в воздухе.

Например, Черноморский флот россиян сейчас вынужден держаться подальше от украинского побережья. Кроме того, российские воздушные силы понесли серьезные потери, когда состоялась украинская спецоперация по российским стратегическим бомбардировщикам в июне 2025 года.

Более того, украинские дроны продолжают атаковать военные аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы в глубине России. Эксперт отмечает, что неудачи Кремля в войне заставляют делать ставку на информационное воздействие на Запад, чтобы ослабить поддержку Украины.

Война – это продолжение политики другими средствами. Ее выигрывает не тот, кто захватывает больше территории, разрушает больше городов или убивает больше людей, а тот, кто достигает своих политических целей. И в Украине уже очевидно, что Путину не удалось достичь главной цели своей войны – уничтожение украинской нации,

– объясняет Харари.

По мнению Харари, отказ союзников от помощи Киеву стал бы катастрофой для Украины. Также это могло бы ударить по авторитету НАТО.

В то же время российские самолеты и дроны нарушают воздушное пространство Эстонии, Польши, Румынии и, вероятно, Дании. Поэтому издание предполагает, что в случае нападения России на Европу одной из крупнейших военных опор для Европы станет украинская армия.

Готовится ли Европа к войне?