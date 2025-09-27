Україна, своєю чергою, доводить, що здатна вистояти. Про це повідомив ізраїльський історик, філософ і письменник Юваль Ной Харарі для Financial Times, передає 24 Канал.

Чому Україні вдається стримувати Росію?

Кремль не досяг головної мети війни. В нього не вдалось знищити українську державність. Видання нагадує, що ще у 2014 році Україна виглядала нібито безпорадною перед російською агресією. А вже у лютому 2022 року Москва розпочала повномасштабне вторгнення з наміром швидко захопити Київ.

Тоді українські військові відбили наступ на столицю, а згодом звільнили значні території в Харківській і Херсонській областях.

З того часу, попри обмежені успіхи обох сторін, лінія фронту майже не змінилася. Росіяни намагаються створити враження, що вони невпинно просуваються вперед, але насправді з весни 2022 року їм не вдалося вдарити по жодній важливій стратегічній цілі, такій як Київ, Харків чи Херсон,

– повідомив Юваль Ной Харарі.

Українська армія обирає тактику для збереження сил та виснажування ворога. При цьому ЗСУ змогли нейтралізувати перевагу Росії на морі та в повітрі.

Наприклад, Чорноморський флот росіян наразі змушений триматися якомога далі від українського узбережжя. Крім того, російські повітряні сили зазнали серйозних втрат, коли відбулась українська спецоперація по російських стратегічних бомбардувальниках у червні 2025 року.

Ба більше, українські дрони продовжують атакувати військові аеродроми та нафтопереробні заводи в глибині Росії. Експерт наголошує, що невдачі Кремля у війні змушують робити ставку на інформаційний вплив на Захід, аби послабити підтримку України.

Війна – це продовження політики іншими засобами. Її виграє не той, хто захоплює більше території, руйнує більше міст чи вбиває більше людей, а той, хто досягає своїх політичних цілей. І в Україні вже очевидно, що Путіну не вдалося досягти головної мети своєї війни – знищення української нації,

– пояснює Харарі.

На думку Харарі, відмова союзників від допомоги Києву стала б катастрофою для України. Також це могло б вдарити по авторитету НАТО.

Водночас російські літаки та дрони порушують повітряний простір Естонії, Польщі, Румунії та, ймовірно, Данії. Через це видання припускає, що у разі нападу Росії на Європу однією з найбільших військових опор для Європи стане українська армія.

Чи готується Європа до війни?