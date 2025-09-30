Ірландський журналіст Кейлін Робертсон багато часу приділяє висвітленню подій війни в Україні. Він зняв фільм "Полювання у Херсоні", через який його розкритикували російські пропагандисти. Проте на Заході також є ті, хто намагається зрозуміти та виправдати позицію Росії у цій війні.

В ефірі 24 Каналу Кейлін Робертсон пояснив, як працює російська пропаганда у Європі. Він розповів, що його найбільше розчаровує у ситуації з висвітленням подій російсько-української війни на Заході.

Як в Європі сприймають російсько-українську війну?

Робертсон наголосив, що коли російські пропагандисти чують правду про дії Росії, вони втрачають розум. Замість того щоб припинити війну і вторгнення в Україну, вони змушують замовкнути тих, хто говорить правду.

Саме тому вони переслідували мене, коли я був у Курській області. Але мене найбільше засмучує Ірландія,

– наголосив він.

Україна – єдина країна, що справді розуміє російську загрозу та має, на його думку, повне геополітичне усвідомлення ситуації. Вона перебуває під нестерпними атаками з 2014 року, з моменту окупації.

Журналіст розповів, що кожного разу, коли він приїжджає до Ірландії і виступає на радіо, ведучий запитує його, а як щодо людей за 20 кілометрів від вас, по той бік фронту, вам їх не шкода? Робертсон відповідає: "Ви думаєте, коли я дивився на дрон, який мав скинути гранату на мене і моїх колег у Херсоні, я замислювався, цікаво, що думає оператор на тому боці? Може, він мріє про родину? Ні. Він убивця"

Проте саме так мислять багато людей. У Європі, на жаль, досі співчувають росіянам. Їхня логіка така – а як щодо росіян? Їм теж важко. Саме тому вважаю надзвичайно важливим їздити на Схід і Південь України та показувати, з чим люди стикаються щодня, а це справжній тероризм, і те, як вони борються,

– розповів журналіст.

Коли 7 липня 2025 року в Лондоні вибухнули вагони в метро (під час атаки, вчиненої ісламськими фундаменталістами – 24 Канал), британці, за словами Робертсона, це назвали "тероризмом", "обстрілом цивільних". Тоді запустили кампанію "Побачив – повідом".

"У Херсоні цивільних щодня обстрілюють у терористичному стилі. Там висять плакати "Слухай. Біжи. Ховайся", але в інших країнах ми не називаємо це тероризмом, ми досі думаємо, що є дві сторони. І саме це найбільше розчарування", – пояснив журналіст.

Зверніть увагу! У 2026 році Росія збільшить витрати на пропаганду. На фінансування державних телеканалів Кремль витратить 106,4 мільярда рублів. Ця сума на 54% більше тої, яка була запланована раніше. Будуть суттєво збільшені бюджети головних російських телеканалів – "Першого", "Росії-1", НТВ та інших.

Проте цей наратив про дві сторони продовжує існувати. Російська пропаганда досі працює. Канал NBC News показує главу російського МЗС Сергія Лаврова, який заявляє, що росіяни не обстрілюють цивільних на Донбасі, тому що це, мовляв, Росія. За словами журналіста, на Заході дозволяють цьому забруднювати ефір, тому потім йому ставлять запитання щодо іншої сторони конфлікту.

Як працює російська пропаганда?