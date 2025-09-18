Заточенные на Чехию: в ЦПД раскрыли российские планы беспорядков в Европе
- Россия осуществляет информационные операции против европейских стран. Главная цель – сорвать военную помощь для Украины.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал о намерениях России.
Россия проводит немало информационных операций в Европе. Сейчас они сосредоточились на ряде важных для Украины государств.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, сейчас Россия попытается пропихнуть своих кандидатов на парламентских выборах в Чехии. Они состоятся в начале октября.
К теме Готова ли Европа воевать с Россией и какой план Б: интервью с экс-главой МИД Литвы
Какие еще операции планирует Россия?
Как отметил Коваленко, именно Чехия является главным "двигателем" инициативы по боеприпасам для Украины. Задача России – уменьшить военную помощь для Украины.
Параллельно Кремль работает над информационными операциями в Молдове. Инфраструктура для этого у них уже давно выстроена. Кроме этого, можно увидеть действия Кремля в Польше. Они пытаются расколоть польское общество.
Раскалывают Польшу по нескольким фронтам. Там идет линия немцы-поляки, украинцы-поляки и тому подобное. Есть определенные политики и ОО, которых поддерживает Россия. Также Россия финансирует некоторые молодежные движения. Они пытаются "играть" на расколах,
– сказал Коваленко.
Основная цель информационных операций России – сорвать военную помощь для нашего государства. Они вбрасывают лживые тезисы, что поддержка Украины якобы приведет войну в Европу и сделает местных жителей беднее. За все эти операции отвечает Сергей Нарышкин из службы внешней разведки России.
Агрессивные действия России в отношении Европы: коротко
- Недавно Россия запустила по меньшей мере 19 беспилотников по территории Польши. При этом все дроны были без взрывчатки.
- Также Россия неоднократно проводила диверсии и различные кибератаки против европейских стран. Недавно было несколько странных инцидентов с самолетами, на которых летели некоторые европейские лидеры. Сначала это произошло с бортом, где летела президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Издание The Wall Street Journal узнало определенную информацию о том, как работает одно из российских теневых подразделений. Они осуществляют саботажи и диверсии в Европе.