Россия проводит немало информационных операций в Европе. Сейчас они сосредоточились на ряде важных для Украины государств.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, сейчас Россия попытается пропихнуть своих кандидатов на парламентских выборах в Чехии. Они состоятся в начале октября.

Какие еще операции планирует Россия?

Как отметил Коваленко, именно Чехия является главным "двигателем" инициативы по боеприпасам для Украины. Задача России – уменьшить военную помощь для Украины.

Параллельно Кремль работает над информационными операциями в Молдове. Инфраструктура для этого у них уже давно выстроена. Кроме этого, можно увидеть действия Кремля в Польше. Они пытаются расколоть польское общество.

Раскалывают Польшу по нескольким фронтам. Там идет линия немцы-поляки, украинцы-поляки и тому подобное. Есть определенные политики и ОО, которых поддерживает Россия. Также Россия финансирует некоторые молодежные движения. Они пытаются "играть" на расколах,

– сказал Коваленко.

Основная цель информационных операций России – сорвать военную помощь для нашего государства. Они вбрасывают лживые тезисы, что поддержка Украины якобы приведет войну в Европу и сделает местных жителей беднее. За все эти операции отвечает Сергей Нарышкин из службы внешней разведки России.

Агрессивные действия России в отношении Европы: коротко