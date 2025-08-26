Российская армия начала использовать разведывательный беспилотник "Орлан" в качестве носителя FPV-дронов. Такую цель впервые уничтожили наши воины.

Насколько опасным стал БПЛА "Орлан", рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Читайте также На российском дроне "Орлан" нашли камеру заднего вида: для чего она нужна

На что способен переоборудованный "Орлан"?

Нарожный отметил, что разведывательный дрон может лететь довольно далеко. Если его запустить, например, из Брянской области, то может долететь, в частности, в Киев.

По его словам, у разведывательного дрона есть какой-то свой канал передачи данных – радиоканал или спутниковый. Скорее всего, это будет какой-то радиоканал, через который можно передать видео и сигнал управления этими дронами до расстояния 200 километров.

Кстати, в Defense Express отметили, что указанный "Орлан-30" является так называемой "маткой", которая перевозит подвешенные FPV-дроны, и, возможно, ретранслятором. Такой вывод там сделали, изучив кадр с объектива украинского зенитного FPV-дрона, где заметен переоборудованный "Орлан-30".

Он заметил, что этот FPV-дрон несет относительно небольшой боезаряд – максимум до килограмма, возможно, 1,5 килограмма. И оператор может направить его, например, на автомобиль, на какую-то базу, где хранится горючее.

В то же время, по словам военного эксперта, есть еще другой вариант – этот дрон может быть оснащен какой-то системой с искусственным интеллектом. То есть в нем есть какая-то база фотографий: танк, артиллерийская установка, база горючего.

И сам дрон может принимать решение о нанесении удара. Да, это относительно небольшой дрон, но он может причинить довольно большой вред,

– сказал Нарожный.

Именно поэтому, подчеркнул он, нам нужно быть готовыми к сбиванию большого количества этих разведывательно-ударных дронов.

Какие еще дроны применяет Россия против Украины?