Россия усовершенствовала "Орлан": Нарожный сказал, как изменились возможности дрона
- Россияне стали использовать разведывательный дрон "Орлан" в качестве носителя FPV-дронов, он способен лететь довольно далеко.
- Павел Нарожный отметил, что, хоть это и относительно небольшой дрон, но он может причинить довольно большой вред.
Российская армия начала использовать разведывательный беспилотник "Орлан" в качестве носителя FPV-дронов. Такую цель впервые уничтожили наши воины.
Насколько опасным стал БПЛА "Орлан", рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.
На что способен переоборудованный "Орлан"?
Нарожный отметил, что разведывательный дрон может лететь довольно далеко. Если его запустить, например, из Брянской области, то может долететь, в частности, в Киев.
По его словам, у разведывательного дрона есть какой-то свой канал передачи данных – радиоканал или спутниковый. Скорее всего, это будет какой-то радиоканал, через который можно передать видео и сигнал управления этими дронами до расстояния 200 километров.
Кстати, в Defense Express отметили, что указанный "Орлан-30" является так называемой "маткой", которая перевозит подвешенные FPV-дроны, и, возможно, ретранслятором. Такой вывод там сделали, изучив кадр с объектива украинского зенитного FPV-дрона, где заметен переоборудованный "Орлан-30".
Он заметил, что этот FPV-дрон несет относительно небольшой боезаряд – максимум до килограмма, возможно, 1,5 килограмма. И оператор может направить его, например, на автомобиль, на какую-то базу, где хранится горючее.
В то же время, по словам военного эксперта, есть еще другой вариант – этот дрон может быть оснащен какой-то системой с искусственным интеллектом. То есть в нем есть какая-то база фотографий: танк, артиллерийская установка, база горючего.
И сам дрон может принимать решение о нанесении удара. Да, это относительно небольшой дрон, но он может причинить довольно большой вред,
– сказал Нарожный.
Именно поэтому, подчеркнул он, нам нужно быть готовыми к сбиванию большого количества этих разведывательно-ударных дронов.
Какие еще дроны применяет Россия против Украины?
- Кроме классических "Шахедов, Россия запускает по Украине дроны с реактивным двигателем. Специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что, по сравнению с классическими "Шахедами", реактивные БПЛА имеют проблему с топливом.
- В то же время на фронте заметили новый российский дрон, похожий на "Шахед", однако не такого большого размера. Он атакует и стоящую, и движущуюся технику. Как пояснил Бескрестнов, это не "Шахед", а другая, более компактная модель.
- Также российские оккупанты применяют БПЛА "Молния-1" для ударов по гражданским объектам. Это очень дешевый дрон, который легко делать. А использует его Россия с целью террора мирного населения.
