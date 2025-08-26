Російська армія почала використовувати розвідувальний безпілотник "Орлан" як носій FPV-дронів. Таку ціль вперше знищили наші воїни.

Наскільки небезпечним став БпЛА "Орлан", розповів в ефірі 24 Каналу військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

На що здатен переобладнаний "Орлан"?

Нарожний зазначив, що розвідувальний дрон може летіти доволі далеко. Якщо його запустити, наприклад, із Брянської області, то може долетіти, зокрема, до Києва.

За його словами, у розвідувального дрона є якийсь свій канал передачі даних – радіоканал чи супутниковий. Найімовірніше, це буде якийсь радіоканал, через який можна передати відео та сигнал управління цими дронами до відстані 200 кілометрів.

До речі, у Defense Express зауважили, що зазначений "Орлан-30" є так званою "маткою", яка перевозить підвішені FPV-дрони, й, можливо, ретранслятором. Такий висновок там зробили, вивчивши кадр з об'єктива українського зенітного FPV-дрона, де помітний переобладнаний "Орлан-30".

Він зауважив, що цей FPV-дрон несе відносно невеликий боєзаряд – максимум до кілограма, можливо, 1,5 кілограма. І оператор може спрямувати його, наприклад, на автомобіль, на якусь базу, де зберігається пальне.

Водночас, за словами військового експерта, є ще інший варіант – цей дрон може бути оснащений якоюсь системою зі штучним інтелектом. Тобто в ньому є якась база фотографій: танк, артилерійська установка, база пального.

І сам дрон може ухвалювати рішення про завдання удару. Так, це відносно невеличкий дрон, але він може заподіяти доволі велику шкоду,

– сказав Нарожний.

Саме тому, наголосив він, нам потрібно бути готовими до збиття великої кількості цих розвідувально-ударних дронів.

Які ще дрони застосовує Росія проти України?