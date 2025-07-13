Достеменно не відомо назву моделі нового дрона Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост фахівця з радіотехніки Сергія Бескрестнова "Флеша".

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Що відомо про новий дрон Росії?

Українські захисники зафіксували появу нового типу російського дрона, здатного вражати цілі навіть під час руху. Йдеться про безпілотник, який зовні нагадує "Шахед", однак має помітно менші габарити та переносить не більше 15 кілограмів вибухової речовини.

За словами Бескрестнова, це не "Шахед", а інша, компактніша модель. Бескрестнов отримав низку повідомлень від бійців, які писали, що начебто "Шахед атакував техніку".

Свідчення від фронтових підрозділів, які стикнулися з цим дроном, свідчать: апарат атакує як стоячу, так і рухому техніку.

За оцінкою Бескрестнова, новий БПЛА має крило з розмахом близько півтора метра – що значно менше за 5 метрів крила іранського дрона. Літальний апарат, імовірно, керується оператором через камеру, як типові FPV-дрони, і може використовуватись як розвідник або носій бойового заряду – близько 15 кілограмів.

Особливістю цієї моделі є конструкція крил із характерними загнутими кінцями на 90 градусів. Подальші технічні характеристики залишаються невідомими.

Росія почала використовувати на фронті нові дрони