Безпілотники контролюють кожен рух на передовій, змушуючи солдатів обох сторін залишатися в укриттях під загрозою миттєвого удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як розвивалися дрони від аеророзвідки до скидів гранат?

Ці апарати не лише ведуть розвідку, а й можуть встановлювати міни, доставляти припаси, медикаменти та навіть евакуювати поранених. Однак головна їхня функція – виявлення й ураження живої сили та техніки супротивника.

Від самого початку повномасштабної війни Україна широко застосовувала дрони для аерофотозйомки, а згодом – для коригування артилерії в реальному часі. Це дало змогу оперативно наводити вогонь і знищувати противника.

Згодом інженери додали до таких безпілотників примітивні, але ефективні механізми скиду гранат.

Технарі зрозуміли, що простий пристрій, схожий на клешню, створений на 3D-принтері, можна активувати з пульта управління, що змусить дрон випустити гранату. Вибух може поранити або вбити солдата, а також підірвати бронетехніку, якщо його скинути через люк,

– йдеться у матеріалі.

Згодом солдати експериментували зі способами додавання більшої кількості вибухівки, наприклад, переплавляючи вибухівку, отриману з радянських боєприпасів, і заливаючи її в нові, більш легкі пластикові оболонки.

Як FPV-дрони змінили правила гри?

Найбільший прорив – це ударні дрони з видом від першої особи (FPV), які, хоч і поступаються ракетам у потужності, значно перевершують їх у точності. Завдяки масовому виробництву в Україні FPV-дрони стали основою стримування – ефективною та недорогою зброєю. Вони настільки дешеві у виробництві, що обидві сторони можуть витрачати їх на будь-яку ціль – навіть на одного піхотинця.

Хоча більшість інновацій у сфері безпілотників під час війни було розроблено українською стороною, Росія першою використала fpv-дрони з оптоволоконним кабелем, що дозволяє уникати радіоперешкод. У відповідь українці розробили "Вампір" – безпілотник нічного застосування. Спочатку його використовували для скидання більших вибухових речовин, ніж можна було з використанням більш компактних дронів.

Нині дрони постачають на передову воду, їжу й боєприпаси, а іноді навіть евакуюють поранених. Виробники експериментують із безпілотними наземними автомобілями, всюдиходами та човнами, здатними працювати там, де людині смертельно небезпечно.