Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, зазначивши, що в такий спосіб по лінії фронту вдасться створити сіру зону, яку будуть контролювати українські сили. Розвиток нових технологій для війни може також залучити увагу західних партнерів.

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Чим унікальна ініціатива "Лінія дронів"?

Авіаційний експерт зауважив, що НРК (наземний роботизований комплекс) – це логістичний засіб. Він може евакуювати пораненого або забезпечити певну ділянку фронту провізією чи зброєю. Однак він самостійно працювати не може – його потрібно супроводжувати FPV-дронами.

Вже є перш перспективне застосування. Воно точкове, якщо ми говоримо про НРК, розвідувальні або ударні дрони. Однак потрібно створювати технологічну лінію, коли замість особового складу залучаємо роботизовану техніку та створюємо контрольовану сіру зону,

– наголосив він.

Крім цього, Україна вже розробляє дрони-перехоплювачі, які можуть знизувати ворожу ціль, а деякі дрони на лінії фронту вже самостійно брали росіян у полон. Храпчинський підкреслив, що саме за технологічністю стоїть майбутня війна та порятунок для України.

Водночас росіяни можуть масштабувати виробництво дронів, зокрема "Шахедів", але лише за готовими зразками, або ж модернізувати вже готову зброю. Це свідчить про те, що Росія не має фундаментальних знань, щоб створити щось нове.

"Нам потрібно бути технологічно попереду. Це можливо, якщо ми сформуємо якісну інженерну ставку з аналітичним департаментом, який проаналізує будь-яке озброєння і наше, і ворога. Тоді ми дамо чітке завдання нашим виробникам", – сказав авіаційний експерт.

Він додав, що такий підхід до розвитку ринку українського оборонно-промислового комплексу дозволить західним партнерам побачити у нас те, що вони хотіли – уніфікацію та стандартизацію.

До слова, "Лінія дронів" забезпечить створення "killzone" на 10 – 15 кілометрів, що робить просування ворога неможливим без втрат. Проєкт уже отримав додаткові 4,6 мільярда гривень фінансування від Міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, перший етап проєкту охоплює п’ять елітних полків і бригад. Так, піхота та БпЛА поєднуються в "єдину ударну систему".