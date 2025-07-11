Правоохоронці перевіряють документи водіїв, а також оглядають вантажні відсіки фур і "Газелей" у пошуках безпілотників. Про це в п'ятницю, 11 липня, повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про перевірки?

Перевірки через страх повтору "Павутини" буцімто розпочалися декілька днів тому. На багатьох трасах для цього було організовано додаткові пости Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ГІБДД), до яких приставили наряди співробітників поліції.

Окрім того, на посилений режим чергування було переведено співробітників міністерства надзвичайних ситуацій.

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Незважаючи на понад 30-градусну спеку, представникам правоохоронних органів заборонили чергувати без бронежилетів.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела операцію зі знищення російської стратегічної авіації, українські дрони атакували військові аеродроми "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".