Российские генералы превратили войну в собственный пиар: награды раздают "по блату"
Источник:СБУ
Российские генералы раздают награды своим родственникам. Они превратили войну в собственную пиарную кампанию.
Так, награды дают только под камерами телевидения. Об этом свидетельствуют новые разговоры российских захватчиков, которые перехватила СБУ.
К теме Российские генералы понимают, что их не убьют и не посадят, – Гудков объяснил "сказки" для Путина
Оккупанты рассказывают, что приезжало телевидение. Генералы вручали награды.
И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте здесь сутки, бл*",
– жалуется россиянин.
Награды – только "по блату"
Оккупант говорит, что руководство дает награды за войну в Украине "по блату". В его подразделении – это сын начальника ПВО, который на самом деле сидит в тылу.
Еще один военный на 2 день войны сбежал домой, а затем получил "героя России".
"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид*р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху*ню выкладывает… – возмутился захватчик.
Важно – Российские солдаты получают команды расстреливать гражданских: