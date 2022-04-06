Так, награды дают только под камерами телевидения. Об этом свидетельствуют новые разговоры российских захватчиков, которые перехватила СБУ.

К теме Российские генералы понимают, что их не убьют и не посадят, – Гудков объяснил "сказки" для Путина

Оккупанты рассказывают, что приезжало телевидение. Генералы вручали награды.

И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте здесь сутки, бл*",

– жалуется россиянин.

Награды – только "по блату"

Оккупант говорит, что руководство дает награды за войну в Украине "по блату". В его подразделении – это сын начальника ПВО, который на самом деле сидит в тылу.

Еще один военный на 2 день войны сбежал домой, а затем получил "героя России".

"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид*р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху*ню выкладывает… – возмутился захватчик.

Важно – Российские солдаты получают команды расстреливать гражданских: