Так, нагороди дають тільки під камерами телебачення. Про це свідчать нові розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.
До теми Російські генерали розуміють, що їх не вб'ють і не посадять, – Гудков пояснив "казки" для Путіна
Окупанти розповідають, що приїжджало телебачення. Генерали вручали нагороди.
И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте тут сутки, бл*",
– жаліється росіянин.
Нагороди – лише "по блату"
Окупант каже, що керівництво дає нагороди за війну в Україні "по блату". У його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить в тилу".
Ще один військовий на 2 день війни втік додому, а потім отримав "героя Росії".
"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид*р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху*ню выкладывает… – обурився загарбник.
Важливо – Російські солдати отримують команди розстрілювати цивільних: