Так, нагороди дають тільки під камерами телебачення. Про це свідчать нові розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

До теми Російські генерали розуміють, що їх не вб'ють і не посадять, – Гудков пояснив "казки" для Путіна

Окупанти розповідають, що приїжджало телебачення. Генерали вручали нагороди.

И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте тут сутки, бл*",

– жаліється росіянин.

Нагороди – лише "по блату"

Окупант каже, що керівництво дає нагороди за війну в Україні "по блату". У його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить в тилу".

Ще один військовий на 2 день війни втік додому, а потім отримав "героя Росії".

"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид*р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху*ню выкладывает… – обурився загарбник.

Важливо – Російські солдати отримують команди розстрілювати цивільних: