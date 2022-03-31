Однак Путін розуміє, що у нього немає "хорошого" виходу. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Водночас Путін вже розуміє, що російські генерали його обманюють та не договорюють всієї правди.

Російські генерали розуміють, що за це їх не вб'ють, і навіть, напевно, не посадять. Однак якщо вони зроблять щось інше – їх можуть вбити, посадити й забрати усе в їхніх сімей,

– наголосив Гудков.

На його думку, наразі це для них страшніше, ніж імітувати якусь інформацію, що буде "приємною для вуха Путіна". Для Путіна ситуація уже критична, для генералів – ще ні.

Вони зможуть продовжувати клеїти дурнів та розказувати Путіну казки ще 2 – 3 тижні. У такий спосіб, як зазначив Гудков, вони прикривають свою бездіяльність.