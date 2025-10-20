Российский ВПК смог модернизировать свои управляемые авиабомбы. Теперь благодаря реактивному двигателю они могут преодолевать гораздо большее расстояние.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что мы с партнерами уже разрабатываем метод противодействия. Однако кроме самих КАБов, надо сбивать их носители.

Что может остановить российские реактивные КАБы?

Военный эксперт отметил, что КАБы России действительно являются проблемой последние два года. Недавно враг начал их совершенствовать – если раньше они действовали без реактивного двигателя на дальности 70 – 90 километров, то сейчас дистанция гораздо больше из-за его установки.

Это серьезная угроза. Мы с союзниками уже разрабатываем средство, которое должно действовать прежде всего против КАБов и беспилотников. Реализация проекта запланирована до конца года,

– подчеркнул он.

Романенко добавил, что также важно уничтожать носители управляемых авиабомб. Для этого нужно иметь зенитно-ракетные комплексы дальнего действия или истребители, оснащенные ракетами "воздух-воздух".

Куда Россия уже ударила модернизированным КАБом?