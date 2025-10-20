Российские КАБы становятся реактивными: военный эксперт сказал, что их может остановить
- Российские управляемые авиабомбы модернизированы с реактивным двигателем, что увеличивает их дальность.
- Украина с партнерами разрабатывает средства противодействия и планирует реализацию проекта до конца года, также важно сбивать носители КАБов.
Российский ВПК смог модернизировать свои управляемые авиабомбы. Теперь благодаря реактивному двигателю они могут преодолевать гораздо большее расстояние.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что мы с партнерами уже разрабатываем метод противодействия. Однако кроме самих КАБов, надо сбивать их носители.
Что может остановить российские реактивные КАБы?
Военный эксперт отметил, что КАБы России действительно являются проблемой последние два года. Недавно враг начал их совершенствовать – если раньше они действовали без реактивного двигателя на дальности 70 – 90 километров, то сейчас дистанция гораздо больше из-за его установки.
Это серьезная угроза. Мы с союзниками уже разрабатываем средство, которое должно действовать прежде всего против КАБов и беспилотников. Реализация проекта запланирована до конца года,
– подчеркнул он.
Романенко добавил, что также важно уничтожать носители управляемых авиабомб. Для этого нужно иметь зенитно-ракетные комплексы дальнего действия или истребители, оснащенные ракетами "воздух-воздух".
Куда Россия уже ударила модернизированным КАБом?
Сегодня, 20 октября, Россия впервые запустила КАБ на Полтавскую область.
На днях ранее управляемая авиабомба пролетела 130 километров и нанесла удар по Лозовой, в Харьковской области. Повреждены 11 домов, известно о 6 пострадавших.
Еще раньше КАБ впервые добрался до окрестностей Николаева. К счастью, пострадавших нет.