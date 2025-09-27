Атака беспилотников и попадание в критическую инфраструктуру Винницкой области: хронология 1312 дня войны
В Украине продолжается 1312 день полномасштабной войны. Россияне продолжают терроризировать украинские города дронами, однако Силы обороны дают достойный отпор врагу на фронте.
О ситуации на поле боя, последствия российских атак и основные заявления международных лидеров – главное за 27 сентября 2025 года рассказывает 24 Канал.
Какие ключевые новости за 27 сентября?
Украинские БпЛА атаковали Россию
В МИД Украины подвели итоги встречи Зеленского и Трампа в ООН
Россияне ударили по критической инфраструктуре Винницкой области
Несколько районов Ростовской области были под ударами дронов, в результате чего активизировались вражеские силы ПВО.
Так, в Тарасовском районе загорелось оборудование газораспределительной станции. А в Кашарском районе возник пожар в сухой траве.
В общем, за ночь Россию атаковали 55 беспилотников.
Андрей Сибига заявил, что после переговоров в США растет осознание, что главным препятствием мира является Россия.
Среди ключевых тем обсуждения были замороженные российские активы.
Мы очень надеемся что на этом направлении будет прогресс, потому что справедливо, чтобы именно государство-агрессор платило за злодеяния, которые она вызвала своей агрессией, – сказал Сибига.
Кроме того, украинская делегация готовит документы для 80-й сессии Генассамблеи ООН, в частности резолюцию о возвращении депортированных детей.
В Винницкой области ночью 27 сентября прогремели взрывы.
Регион атаковали российские ударные дроны-камикадзе.
В местной ОГА сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.