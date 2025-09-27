Укр Рус
27 сентября, 06:46
6

Атака беспилотников и попадание в критическую инфраструктуру Винницкой области: хронология 1312 дня войны

Татьяна Бабич

В Украине продолжается 1312 день полномасштабной войны. Россияне продолжают терроризировать украинские города дронами, однако Силы обороны дают достойный отпор врагу на фронте.

О ситуации на поле боя, последствия российских атак и основные заявления международных лидеров – главное за 27 сентября 2025 года рассказывает 24 Канал.

Какие ключевые новости за 27 сентября?

 

06:49, 27 сентября

Украинские БпЛА атаковали Россию

Несколько районов Ростовской области были под ударами дронов, в результате чего активизировались вражеские силы ПВО.

Так, в Тарасовском районе загорелось оборудование газораспределительной станции. А в Кашарском районе возник пожар в сухой траве.

В общем, за ночь Россию атаковали 55 беспилотников.

06:38, 27 сентября

В МИД Украины подвели итоги встречи Зеленского и Трампа в ООН

Андрей Сибига заявил, что после переговоров в США растет осознание, что главным препятствием мира является Россия.

Среди ключевых тем обсуждения были замороженные российские активы.

Мы очень надеемся что на этом направлении будет прогресс, потому что справедливо, чтобы именно государство-агрессор платило за злодеяния, которые она вызвала своей агрессией, – сказал Сибига.

Кроме того, украинская делегация готовит документы для 80-й сессии Генассамблеи ООН, в частности резолюцию о возвращении депортированных детей.
 

06:28, 27 сентября

Россияне ударили по критической инфраструктуре Винницкой области

В Винницкой области ночью 27 сентября прогремели взрывы.

Регион атаковали российские ударные дроны-камикадзе.

В местной ОГА сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.