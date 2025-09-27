06:38, 27 сентября

Андрей Сибига заявил, что после переговоров в США растет осознание, что главным препятствием мира является Россия.

Среди ключевых тем обсуждения были замороженные российские активы.

Мы очень надеемся что на этом направлении будет прогресс, потому что справедливо, чтобы именно государство-агрессор платило за злодеяния, которые она вызвала своей агрессией, – сказал Сибига.

Кроме того, украинская делегация готовит документы для 80-й сессии Генассамблеи ООН, в частности резолюцию о возвращении депортированных детей.

