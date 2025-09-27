06:38, 27 вересня

Андрій Сибіга заявив, що після перемовин у США зростає усвідомлення, що головною перешкодою миру є Росія.

Серед ключових тем обговорення були заморожені російські активи.

Ми дуже сподіваємося що на цьому напрямку буде прогрес, тому що справедливо, аби саме держава-агресор платила за злодіяння, які вона спричинила своєю агресією, – сказав Сибіга.

Крім того, українська делегація готує документи для 80-ї сесії Генасамблеї ООН, зокрема резолюцію про повернення депортованих дітей.

