Про ситуацію на полі бою, наслідки російських атак та основні заяви міжнародних лідерів – головне за 27 вересня 2025 року розповідає 24 Канал.

Які ключові новини за 27 вересня?

06:38, 27 вересня

В МЗС України підбили підсумки зустрічі Зеленського й Трампа в ООН

Андрій Сибіга заявив, що після перемовин у США зростає усвідомлення, що головною перешкодою миру є Росія.

Серед ключових тем обговорення були заморожені російські активи.

Ми дуже сподіваємося що на цьому напрямку буде прогрес, тому що справедливо, аби саме держава-агресор платила за злодіяння, які вона спричинила своєю агресією, – сказав Сибіга.

Крім того, українська делегація готує документи для 80-ї сесії Генасамблеї ООН, зокрема резолюцію про повернення депортованих дітей.

06:28, 27 вересня

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Вінничини

У Вінницькій області вночі 27 вересня прогриміли вибухи.

Регіон атакували російські ударні дрони-камікадзе.

У місцевій ОВА повідомили про влучання в об'єкт критичної інфраструктури.