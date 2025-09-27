Про ситуацію на полі бою, наслідки російських атак та основні заяви міжнародних лідерів – головне за 27 вересня 2025 року розповідає 24 Канал.
Які ключові новини за 27 вересня?
Андрій Сибіга заявив, що після перемовин у США зростає усвідомлення, що головною перешкодою миру є Росія. Серед ключових тем обговорення були заморожені російські активи. Ми дуже сподіваємося що на цьому напрямку буде прогрес, тому що справедливо, аби саме держава-агресор платила за злодіяння, які вона спричинила своєю агресією, – сказав Сибіга. Крім того, українська делегація готує документи для 80-ї сесії Генасамблеї ООН, зокрема резолюцію про повернення депортованих дітей. У Вінницькій області вночі 27 вересня прогриміли вибухи. Регіон атакували російські ударні дрони-камікадзе. У місцевій ОВА повідомили про влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
В МЗС України підбили підсумки зустрічі Зеленського й Трампа в ООН
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Вінничини
