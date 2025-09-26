Про це пише 24 Канал з посиланням на нещодавнє розслідування Слідство.Інфо. Євгеній Матвєєв перебував у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел у Пермському краї Росії.

Дивіться також Її вбила Росія: все, що відомо про загиблу у ворожому полоні журналістку Рощину

Що відомо про загибель Євгенія Матвєєва?

Військові, які були звільнені з полону, розповіли про вбивство Євгенія Матвєєва. Журналістам стало відомо, що під час так званої "прийомки" в СІЗО Кізела чоловіка серйозно побили. Матвєєв швидше за все помер внаслідок отриманих травм. Однак коли це сталося – досі невідомо.

Як з'ясували розслідувачі, саме слідчому ізоляторі утримували загиблу журналістку Вікторію Рощину, яку російські окупанти також жорстоко позбавили життя.

Варто зазначити! Росіяни ще на початку війни зайшли в Дніпрорудне, що в Запорізькій області. Міський голова Євгеній Матвєєв тоді допомагав жителям, обороняв місто та навіть створив групу, яка цілодобово перебувала на вулиці та захищала цивільне населення. Матвєєв всіма можливими способами намагався протидіяти окупантам.

Що відомо про Євгенія Матвєєва?

Євгеній Матвєєв був уродженцем Росії, народився 8 грудня 1960 році в Новокузнецьку. Майбутній посадовець закінчив Харківський політехнічний інститут та працював на заводі в Дніпрорудному. Міським головою Матвєєва обирали двічі – у 2006 році та 2020. Євгеній Матвєєв зробив багато для розвитку міста, підтримував людей та допомагав молоді.

Коли росіяни викрали Євгенія Матвєєва?