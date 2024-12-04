Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.
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У російському полоні загинув мер Дніпрорудного Євгеній Матвеєв
В Запорізькій ОВА зранку 4 грудня повідомили, що країна-агресорка повернула тіло Дніпрорудненського міського голови Євгенія Матвєєва, якого закатували в полоні.
Жив, працював і загинув від рук окупантів незломленим. 2 роки та 8 місяців міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв перебував у російському полоні,
– ідеться в повідомленні.
Під час останнього обміну його тіло передали Україні.
В ОВА пригадали, що громада тричі обирала Євгенія Матвєєва міським головою Дніпрорудного. На цій посаді він і зустрів повномасштабне вторгнення Росії до України.
Ще 13 березня 2022 року Євгенію Матвєєву повідомили телефоном про затримку російськими загарбниками автобуса з працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату на блокпосту. Мер міста не злякався та виїхав на місце події.
"Гірників відпустили, а міський голова потрапив у лапи загарбників. Подальша його доля до останнього часу була невідома", – вказали в ОВА.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Євгенія Матвєєва. Вічна пам'ять!