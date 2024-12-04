Нещодавно президент Зеленський прокоментував втрати України у війні. За нашу країну продовжують гинути найкращі її сини, передає 24 Канал.

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У перші дні вторгнення став на захист держави

У Лозуватській громаді Криворіжжя повідомили про загибель 29-річного Романа Іванова. Народився чоловік у селі Чкаловка, в родині працівників сільського господарства. Закінчив Радіонівську загальноосвітню школу. Згодом здобув професію штукатура у ЦПРК №1 міста Кривий Ріг.

З початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, Роман став на захист країни. Служив на Херсонському напрямку.

В оборонця залишилась дружина, донька, матір, брати та сестри.

Йому було усього 25 років

У Томаківській громаді повідомили трагічну звістку про загибель 25-річного жителя Томаківки Віктора Трайно. Він загинув 15 березня біля Орлівки на Донеччині.

Віктор Трайно був призваний на військову службу за контрактом. На фронті мав посаду – стрілець-помічник гранатометника.ʼ

Кадровий військовий

Як розповіли у Криничанській громаді, 26 листопада в одному з лікувальних закладів міста Дніпра відійшов у засвіти полковник Владислав Трифонов.

Чоловік був кадровим військовим та брав участь у бойових дій. Останнім часом перебував на посаді начальника відділу цивільно-військового співробітництва одного з підрозділів ЗСУ.