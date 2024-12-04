Недавно президент Зеленский прокомментировал потери Украины в войне. За нашу страну продолжают гибнуть лучшие ее сыновья, передает 24 Канал.

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В первые дни вторжения стал на защиту государства

В Лозоватской общине Криворожья сообщили о гибели 29-летнего Романа Иванова. Родился мужчина в селе Чкаловка, в семье работников сельского хозяйства. Окончил Радионовскую общеобразовательную школу. Впоследствии получил профессию штукатура в ЦПРК №1 города Кривой Рог.

С началом полномасштабного вторжения, 25 февраля 2022, Роман стал на защиту страны. Служил на Херсонском направлении.

В защитника осталась жена, дочь, мать, братья и сестры.

Ему было всего 25 лет

В Томаковской общине сообщили трагическую весть о гибели 25-летнего жителя Томаковки Виктора Трайно. Он погиб 15 марта возле Орловки в Донецкой области.

Виктор Трайно был призван на военную службу по контракту. На фронте имел должность – стрелок-помощник гранатометчика

Кадровый военный

Как рассказали в Криничанской громаде, 26 ноября в одном из лечебных учреждений города Днепра умер полковник Владислав Трифонов.

Мужчина был кадровым военным и участвовал в боевых действиях. В последнее время находился в должности начальника отдела гражданско-военного сотрудничества одного из подразделений ВСУ.