Про це в етері 24 Каналу розповіла депутатка Запорізької райради Аліса Сисоєва, наголосивши, що такі дії росіян доводять їх цинічність, адже оператор БпЛА бачить, що він цілить в цивільних людей, які й без того вимушені жити під постійними обстрілами, виносить їм смертний вирок, направляючи на них ударний дрон.

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Окупаційна влада посилює пропаганду на ТОТ

Росіяни не припиняють докладати максимум зусиль до того, щоб промивати мізки людям, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Зі слів Сисоєвої, найбільше сил та грошей вони направляють саме на молодь, тому що це для них потенційні військовослужбовці, адже їм потрібне "гарматне м'ясо".

"Іноді ми бачимо результати російської пропаганди. Цього тижня стала відома особа одного з російських солдатів, який воює на Херсонському напрямку, це 19-річний житель Мелітополя Запорізької області. Нещодавно він був неповнолітній, дитина. Вочевидь, йому настільки промили мізки, що він пішов воювати", – розповіла Сисоєва.

В школах на ТОТ щотижня росіяни проводять так звані "уроки мужності", на які запрошують російських солдатів. Вони розповідають про перекручені факти з історії, про "страшних фашистів і бандерівців" в Україні.

Зі слів депутатки Запорізької райради, дітям не дають відпочити навіть після школи, тому що після уроків їх чекають на заняттях в гуртках, де також впроваджена російська пропаганда.

Окрім пропаганди жителі на ТОТ стикаються з тотальними проблемами у сфері ЖКГ. На їх вирішення окупаційна влада не готова витрачати кошти. Часто люди залишаються без водопостачання та електроенергії.

Окупанти викрадають людей

Сисоєва розповіла, що почастішали випадки викрадення окупантами цивільних. З її слів, днями у Запоріжжі відбувся мітинг жителів Енергодара. Мітингувальники хотіли привернути увагу до цивільних полонених. В одному лише Енергодарі Росія викрала понад 1000 людей, 12 з них отримали вироки й перебувають у російських в'язницях.

Життя на ТОТ є нестерпним, там промивають мізки, триває мобілізація, залякування населення, коли людям страшно вийти на вулицю. Одна з жительок Енергодара, яка була на мітингу, сказала, що людей хапають посеред вулиці. Це відбувається на всій частині окупованої росіянами Запорізької області,

– повідомила Сисоєва.

Нагадаємо, днями президент України озвучив, що в ЗСУ не вистачає ресурсу для деокупації ТОТ військовим способом. Володимир Зеленський підкреслив важливість шукати дипломатичні рішення задля цього. Він також наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані Росією землі російськими й впевнений, що згодом вони повернуться під контроль України.