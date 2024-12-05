Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ 24".

Дивіться також На Донеччині загинув 27-річний захисник з Рівненщини

В Бучі прощаються з Євгенієм Матвєєвим

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що поховання Євгенія Матвєєва відбудеться 5 грудня в Бучі Київської області, об 11:00 на кладовищі по вулиці Антонія Михайлівського.

Так, в телеграм-каналі "Київ 24" 5 грудня повідомили, що в Бучі розпочалося прощання із мером Дніпрорудного Євгенієм Матвєєвим.

Нагадаємо, що в Запорізькій ОВА зранку 4 грудня повідомили, що країна-агресорка повернула тіло Дніпрорудненського міського голови Євгенія Матвєєва, якого закатували в полоні. Зазначалося, що він перебував у російському полоні 2 роки та 8 місяців. Відомо, що під час останнього обміну його тіло передали Україні.

Прощання з Євгенієм Матвєєвим / Фото "Київ 24"

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгенія Матвєєва. Вічна пам'ять!