Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев 24".

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В Буче прощаются с Евгением Матвеевым

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что похороны Евгения Матвеева состоится 5 декабря в Буче Киевской области, в 11:00 на кладбище по улице Антония Михайловского.

Так, в телеграм-канале "Киев 24" 5 декабря сообщили, что в Буче началось прощание с мэром Днепрорудного Евгением Матвеевым.

Напомним, что в Запорожской ОВА утром 4 декабря сообщили, что страна-агрессор вернула тело Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого замучили в плену. Отмечалось, что он находился в российском плену 2 года и 8 месяцев. Известно, что во время последнего обмена его тело передали Украине.

Прощание с Евгением Матвеевым / Фото "Киев 24"

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Матвеева. Вечная память!