О трагической потере сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярославицкую общину. сердце защитника перестало биться 30 ноября.

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"Мы потеряли еще одного нашего Защитника. Роман Токарский, житель села Ярославичи, рожденный в 1997 году, отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу в Донецкой области", – указано в сообщении общины.

Роман Токарский служил в Вооруженных силах Украины в должности старшего стрелка-оператора штурмовой роты. Его героический последний бой произошел во время выполнения боевого задания.

Что известно о Романе

Учился Роман в Ярославицком лицее, где его помнят как достойного и смелого юношу. В общине выразили соболезнования родным и близким погибшего:

"Мужество и самопожертвование Романа является примером для всех нас. Его отвага и героизм навсегда останутся в наших сердцах. Это невосполнимая потеря для всей общины. Вечная память и слава нашему Герою!"

О дате и времени прощания с защитником на его малой родине будет сообщено дополнительно.