Про трагічну втрату повідомиляє 24 Канал з посиланням на Ярославицьку громаду. серце захисника перестало битись 30 листопада.

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"Ми втратили ще одного нашого Захисника. Роман Токарський, житель села Ярославичі, народжений у 1997 році, віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Донеччині", – зазначено у повідомленні громади.

Роман Токарський служив у Збройних силах України на посаді старшого стрільця-оператора штурмової роти. Його героїчний останній бій стався під час виконання бойового завдання.

Що відомо про Романа

Навчався Роман у Ярославицькому ліцеї, де його пам'ятають як гідного та сміливого юнака. У громаді висловили співчуття рідним і близьким загиблого:

"Мужність і самопожертва Романа є прикладом для всіх нас. Його відвага й героїзм назавжди залишаться у наших серцях. Це непоправна втрата для всієї громади. Вічна пам'ять і слава нашому Герою!"

Про дату й час прощання із захисником на його малій батьківщині буде повідомлено додатково.